Google zet nieuwe functies voor lange schermen aan in previewversie Android 12

Google heeft een paar nieuwe functies toegevoegd aan de developerpreview van Android 12 die bedoeld zijn voor lange schermen. In de tweede previewversie zit onder meer een modus om de telefoon met één hand te bedienen.

De functie doet denken aan de functie Bereikbaarheid of Reachability in iOS en verlaagt het scherm naar ongeveer de helft, schrijft Android Police. Daardoor kunnen gebruikers beter bij de bovenkant van het scherm. De functie zat al in de eerste previewversie, maar nu is de optie ook te vinden in de instellingen.

Daarnaast is er een functie om met een veeg naar beneden waar dan ook op het scherm de notificatiebalk naar beneden te trekken, meldt diezelfde site. Standaard moet dat gebeuren aan de bovenkant van het scherm, maar met de huidige, langere schermen is dat lastiger dan het eerst was voor veel gebruikers. De optie zat al in veel launchers en is nu dus ook te vinden in Android. De veeg naar beneden werkt op elk scherm, ook binnen apps.

De functies zijn duidelijk nog niet klaar: beide opties maken namelijk gebruik van hetzelfde gebaar, een veeg naar beneden, en kunnen dus niet tegelijkertijd aanstaan. Het is onbekend hoe de functies zullen werken in de uiteindelijke versie van Android 12. Die moet rond september uitkomen.