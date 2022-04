Samsung brengt Galaxy A-smartphones uit die drie Android-upgrades krijgen

Samsung brengt zijn Galaxy A52, A52 5G en A72 uit. De smartphones hebben oledschermen met een refreshrate van 90Hz en 120Hz. Samsung geeft de toestellen allemaal drie Android-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates.

Samsung levert de nieuwe Galaxy A-telefoons met Android 11 en de belofte dat daarna nog drie upgrades volgen. Er verschijnt jaarlijks een nieuwe Android-versie, wat betekent dat de toestellen drie jaar upgrades krijgen. Beveiligingsupdates, die los van nieuwe versies verschijnen, zijn voor ten minste vier jaar gegarandeerd door Samsung.

Alleen de A52 5G is voorzien van een 5G-modem, de A52 en A72 moeten het doen met 4G. Het drietal draait op een octacore-soc die de fabrikant verder niet specificeert en de toestellen hebben minimaal 6GB ram en 128GB flashopslag.

De drie telefoons hebben een oledscherm met een resolutie van 2400x1080 pixels. De A72 is met 6,7 inch ietsje groter dan de A52-varianten met hun 6,5"-scherm. De A52 en de A72 hebben een refreshrate van 90Hz, terwijl de A52 5G een 120Hz-scherm heeft. Het grotere A72-model heeft een 5000mAh-accu; bij de twee kleinere toestellen is dat 4500mAh. Laden gaat met maximaal 25W.

Samsung geeft de Galaxy A-modellen vier camera's aan de achterkant. De primaire camera is een 64-megapixelsensor met kleine pixels van 0,8 micron. De tweede camera is een 12-megapixelsensor met ultragroothoeklens en de derde een macrocamera met 5-megapixelsensor. De A52 en A52 5G hebben ook een dieptecamera met 5-megapixelsensor, bij de A72 is de vierde camera een 8-megapixelsensor met telelens.

De nieuwe modellen in de Galaxy A-serie zijn per direct verkrijgbaar in vier kleuren. De A52 verschijnt in twee uitvoeringen, met 128GB of 256GB, voor 349 of 409 euro. De A52 5G heeft een adviesprijs van 429 euro en de A72 kost 449 euro.