Samsung introduceert A52s 5G met snellere Snapdragon 778G-soc voor 449 euro

Samsung introduceert de Galaxy A52s 5G als opvolger van de A52-serie. Het nieuwe model heeft een krachtigere soc, namelijk de Snapdragon 778G in plaats van de Snapdragon 720G of 750G van de A52-telefoons. De A52s is vanaf 3 september te koop vanaf 449 euro.

Qualcomms Snapdragon 778G heeft vier snelle Cortex A78-kernen en vier zuinige Cortex A55-kernen. Bij de Galaxy A52s 5G hebben die vier snelle kernen een kloksnelheid van maximaal 2,4GHz, stelt Samsung. De vier zuinige kernen zijn geklokt op 1,8GHz. De Galaxy A52 en A52 5G hadden twee krachtige kernen en zes zuinige A55-kernen, waarbij die twee krachtige kernen minder snel waren dan de vier krachtige kernen uit de A52s 5G.

Verdere specificaties zijn gelijk aan het A52 5G-model. De A52s heeft dus een 6,5"-oledscherm met een resolutie van 2400x1080 pixels en een refreshrate van 120Hz. In het scherm zit aan de bovenzijde een gat voor de 32-megapixelfrontcamera.

Aan de achterzijde zijn er vier camera's. Het gaat om een primaire camera met een 64-megapixelsensor, een ultragroothoekcamera met een 12-megapixelsensor en daarnaast zijn er twee 5-megapixelsensors voor de macro- en dieptecamera. De accu heeft een capaciteit van 4500mAh en kan met 25W opgeladen worden. De A52s 5G is IP67-gecertificeerd.

Voor 449 euro krijgen kopers 6GB geheugen en 128GB opslag. Er is ook een duurdere variant verkrijgbaar voor 509 euro, met 8GB geheugen en 256GB opslag. De Galaxy A52s 5G is verkrijgbaar in wit, zwart, paars en mintgroen.