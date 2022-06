Twitter begint test waarin gebruikers misleidende tweets kunnen rapporteren

Twitter is begonnen met een test waarbij gebruikers melding kunnen maken van misleidende berichten op platform. De test staat open voor een relatief kleine groep gebruikers in de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Australië.

Twitter zegt dat vanaf nu sommige gebruikers in de genoemde landen de optie 'het is misleidend' zullen vinden als ze via het dropdownmenu bij Twitter-berichten een melding willen maken. Dat menu is rechtsboven in tweets te vinden en deze rapporteerfunctie is al te gebruiken als er bijvoorbeeld sprake is van intimidatie of schadelijke content.

Volgens The Verge moeten gebruikers tijdens de test selecteren of het misleidende bericht valt in een van de volgende categorieën: politiek, gezondheid of een andere categorie. De gezondheidscategorie bevat ook een optie voor gebruikers om specifiek aan te geven als er sprake is van misinformatie ten aanzien van covid-19.

Het platform zegt dat bewust voor een kleine test is gekozen, omdat dan beter kan worden beoordeeld of dit een effectieve aanpak is. Twitter meldt dat er mogelijk geen actie wordt ondernomen en dat niet op elke melding van een misleidende tweet kan worden gereageerd.

Het platform zegt dat deze input desondanks een bijdrage levert aan het identificeren van trends zodat de snelheid en de schaal van het beleid om misinformatie te voorkomen kan worden verbeterd. Daarmee is het nog niet gezegd dat deze functie voor het rapporteren van misleidende tweets ook daadwerkelijk officieel uitkomt. De test zal enkele maanden duren voordat de functie beschikbaar komt in andere landen.