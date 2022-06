Twitter laat gebruikers makkelijker tweets doorsturen via DM's

Twitter wil het voor gebruikers makkelijker maken om een enkele tweet door te sturen naar meerdere gebruikers. Voorheen maakten gebruikers daarbij vaak per ongeluk een groepchat aan, schrijft het platform. Ook moet het makkelijker worden om DM-gesprekken te doorzoeken.

Gebruikers kunnen vanaf nu kiezen naar hoeveel afzonderlijke Twitter-gebruikers ze een tweet doorsturen, waarbij ze één tweet naar maximaal twintig gebruikers kunnen DM'en. Deze functie komt nu gefaseerd naar iOS en de webversie. 'Binnenkort' moet deze functie ook voor Android beschikbaar komen.

Twee andere, nieuwe functies moeten het makkelijker maken om door lange DM-gesprekken te kunnen zoeken. Zo komt er in de Android- en iOS-app een quick-scroll-knop om snel naar het nieuwste bericht te kunnen scrollen. Daarnaast worden berichten in de iOS-versie gegroepeerd per datum. Zo komen er minder timestamps in de chat en wordt het minder 'rommelig', schrijft Twitter.

De laatste nieuwe DM-functie verschijnt eveneens alleen voor iOS en maakt het mogelijk om voor gebruikers lang op een bericht te drukken. Doen gebruikers dit, dan verschijnt er een 'Voeg reactie toe'-knop zodat mensen een reactie kunnen plaatsen bij DM's. De genoemde functies komen 'over de komende weken' naar Twitter.