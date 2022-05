Twitter stopt met na 24 uur verdwijnende Fleets wegens lage gebruikscijfers

Twitter stopt met Fleets. De kloon van Instagrams Stories werd vorig jaar geïntroduceerd, maar werd amper gebruikt. Daardoor kwamen er niet genoeg nieuwe actieve gebruikers naar het platform. Twitter gaat in plaats van Fleets meer inzetten op live-audio.

Op 3 augustus gaat de stekker definitief uit Fleets, schrijft Twitter in een blogpost. Vanaf dat moment zijn de 'fleets' niet meer te zien in de apps. Fleets waren verdwijnende tweets met daarin meestal afbeeldingen die na 24 uur niet meer te bekijken waren. Ze waren in de apps van het sociale medium te zien bovenaan de tijdlijn, vergelijkbaar met hoe Instagram en inmiddels veel andere apps stories aanbieden.

Twitter erkent dat Fleets weinig gebruikt werd. Het netwerk hoopte dat met name nieuwe gebruikers actiever zouden worden door op een andere manier van Twitter gebruik te maken, maar dat gebeurde niet. Twitter heeft al jaren moeite met zijn groei, met name omdat nieuwe gebruikers vooral tweets lezen maar er zelf weinig maken. In plaats daarvan werden fleets juist gebruikt door bestaande en toch al actieve gebruikers. De functie bestond sinds november vorig jaar.

Twitter zegt dat het wel veel geleerd heeft van het tijdelijke experiment. Zo zouden de meeste Fleets-gebruikers foto's of video's in hun fleets delen. "Binnenkort starten we tests met de aanmaakknop voor tweets om features uit Fleets daarin te zetten, zoals een fullscreencamera, tekstformateeropties en gif-stickers." Ook blijft de plek van fleets binnen de ui, namelijk bovenaan de tijdlijn, een goede plek voor meer content. Daar komen in de toekomst juist Spaces te staan, de liveaudiofeature waar het al tijden mee experimenteert.