Renders tonen Samsung Galaxy A53 5G zonder 3,5mm-jack

OnLeaks heeft renders van de Samsung Galaxy A53 5G online gezet. Het toestel lijkt in veel opzichten op de A52, maar de 3,5mm-jack is verdwenen. Het zou voor het eerst zijn dat Samsung de audioaansluiting weglaat in zijn populaire midrangemodel.

Het toestel op de renders van OnLeaks, die online zijn gezet door digit, heeft een behuizing die vergelijkbaar is met die van de bestaande Samsung Galaxy A52 en A52s. Aan de achterkant zit in de hoek een camera-eiland met vier sensoren en een flitser, en aan de voorkant zit een klein gat in het scherm voor de frontcamera.

Op de renders is te zien dat het toestel alleen een USB-C-poort heeft. De 3,5mm-jack lijkt daarmee te verdwijnen van Samsungs populaire midrangemodel. Alle A52-modellen en voorgangers hebben die aansluiting wel.

Het toestel zou met 8,14mm en 9,73mm op het punt van het camera-eiland iets dunner zijn dan de Galaxy A52. Volgens geruchten krijgt de nieuwe A53 een 64-megapixelcamera en hetzelfde 120Hz-oledscherm als de A52.

Vooralsnog is er alleen informatie over de 5G-variant van de Galaxy A53 verschenen. De A52 kwam uit in 5G- en 4G-uitvoeringen. Volgens geruchten komt er van het nieuwe model geen 4G-uitvoering meer. De Galaxy A52 werd in maart uitgebracht. Het ligt voor de hand dat de Galaxy A53 ergens begin volgend jaar verschijnt.

De Samsung Galaxy A50-serie bestaat sinds 2019 en is goed voor hoge verkoopcijfers. Vorig jaar behoorde de Galaxy A51 volgens analisten tot de best verkopende Android-smartphones wereldwijd. Samsung maakt zelf geen verkoopaantallen bekend.