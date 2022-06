Renders tonen ontwerp en cameradetails Samsung Galaxy A73

Er zijn renders verschenen die het ontwerp en details van de camera's van de Samsung Galaxy A73 tonen. Het ontwerp is grotendeels gelijk aan dat van de huidige Galaxy A72. Het toestel krijgt volgens eerdere informatie een 6,7"-oledscherm met 120Hz-verversingssnelheid.

Een van de renders die 91Mobiles publiceert, is een toelichting op welke onderdelen zichtbaar zijn. Daarin staat dat de telefoon een primaire 64-megapixelcamera met optische beeldstabilisatie krijgt, bijgestaan door een camera met ultragroothoeklens van 12 megapixel en een camera met macrolens en 5-megapixelsensor. De vierde lens is om diepte waar te nemen voor portretfoto's. Aan de voorkant zit volgens de render een 32-megapixelcamera.

Die informatie gaat in tegen eerdere informatie van de doorgaans betrouwbare OnLeaks, die in december claimde dat de A73 een 108-megapixelcamera krijgt. Het ontwerp van de renders uit beide bronnen komt wel overeen, waardoor het voor de hand ligt dat OnLeaks zich heeft gebaseerd op cad-renders van het apparaat. De behuizing zou 16,4x7,6cm groot zijn en bij de camerahobbel een maximale dikte hebben van 9,3mm. Omdat cad-renders alleen elementen aan de buitenkant tonen, is het onduidelijk hoe betrouwbaar de overige informatie van OnLeaks is, zoals de Snapdragon 750G-soc van Qualcomm die de telefoon zou hebben.

Samsung kondigt zijn eerste reeks midrange-telefoons doorgaans in maart of april aan. Daarmee zou de release van de A73 vermoedelijk dichtbij zijn. De Galaxy A53 zou eind maart verschijnen. Hoewel de meeste aandacht doorgaans uitgaat naar Galaxy S-modellen, schatten analisten in dat Samsung meer verkoopt van zijn Galaxy A-modellen.