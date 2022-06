Foto's tonen Samsung Galaxy A53 die eind maart zou verschijnen

De Samsung Galaxy A53 wordt aangeboden op een marktplaatswebsite in Servië. Het toestel komt volgens de verkoper eind maart uit. Samsung heeft het toestel nog niet aangekondigd. Het uiterlijk komt overeen met wat er eerder op renders was te zien.

Volgens de verkoper gaat het om een 5G-toestel met 6GB ram en 128GB flashopslag. Het toestel wordt aangeboden voor 349 euro, maar het is niet bekend of dat ook de prijs is die Samsung zal vragen. Vorig jaar bracht Samsung de Galaxy A52 uit vanaf 349 euro, maar dat was een versie zonder 5G. Volgens eerdere geruchten komt er van de Galaxy A53 geen 4G-versie uit.

De advertentie bevat vier foto's die de voor- en achterkant van het toestel tonen. Het ontwerp komt overeen met de renders die OnLeaks in november vorig jaar maakte op basis van uitgelekte informatie. Hoewel het niet is te zien op de foto's, zou het toestel geen 3,5mm-jack hebben.

Verder geeft de advertentie geen nieuwe informatie over de specificaties van het toestel. Wel is duidelijk dat er aan de achterkant vier camera's zitten en een flitser. Volgens de geruchten krijgt het toestel een primaire camera met 64-megapixelsensor en hetzelfde 120Hz-oledscherm als de A52.