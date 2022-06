TikTok laat gebruikers in Rusland geen video's uploaden vanwege 'nepnieuwswet'

TikTok-gebruikers in Rusland kunnen niet meer livestreamen of video's uploaden. De dienst zegt die functies uit te zetten vanwege nieuwe 'wetgeving tegen nepnieuws' in het land. Gebruikers kunnen elkaar nog wel berichten sturen.

TikTok wil de 'veiligheidsimplicaties van de wet beoordelen' en zolang het daarmee bezig is, kunnen gebruikers geen video livestreamen of uploaden. Rusland nam onlangs een wet aan waarmee het verspreiden van 'valse informatie' over de oorlog in Oekraïne, of het uitspreken van steun voor sancties tegen Rusland bestraft kan worden met een gevangenisstraf tot vijftien jaar. Het noemen van oorlog of invasie in de context van Oekraïne wordt door het regime in Rusland gezien als 'nepnieuws'.

TikTok is nog wel beschikbaar in Rusland en gebruikers kunnen nog berichten sturen en ontvangen. 'We zullen de veranderende omstandigheden blijven evalueren om te bepalen wanneer we onze diensten volledig kunnen hervatten, met veiligheid als topprioriteit', schrijft de dienst. Daarbij verwijst de dienst naar een pagina met uitleg over het tegengaan van desinformatie over de oorlog in Oekraïne.

Andere sociale media zoals Facebook en Twitter zijn door Rusland zelf geblokkeerd. Daarnaast hebben veel techgiganten hun diensten gestaakt in het land of zijn ze gestopt met de verkoop van hardware. Zondag maakte ook Netflix bekend te stoppen met het aanbieden van zijn diensten in Rusland. Eerder zei de dienst al niet akkoord te gaan met de Russische wetgeving die zendtijd voor Russische staatszenders verplicht.