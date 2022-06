Gerucht: Samsung maakt Galaxy A33 bestand tegen water en stof

Samsung zou meer van zijn Galaxy A-telefoons vanaf volgend jaar bestand willen maken tegen water en stof. Dat zou ze moeten onderscheiden van gelijkgeprijsde modellen van concurrenten. Onder meer de Galaxy A33 zou een IP-rating krijgen, waar de A32 die niet heeft.

Het gaat onder meer om de Galaxy A33, A53 en A73 die een IP-rating zouden moeten krijgen voor stof- en waterdichtheid, meldt The Elec. De A52 en A72 die dit jaar uitkwamen, hebben nu al een IP67-certificering voor water- en stofdichtheid. Goedkopere modellen uit de A-serie niet. De Zuid-Koreaanse site heeft een gemengd trackrecord op het gebied van geruchten over komende smartphones. De site beroept zich op eigen bronnen over de komende telefoons.

Samsung maakt de telefoons water- en stofbestendig met een membraan over de luidsprekergaten en siliconen afdichtingen rondom andere punten waar water en stof de behuizing kunnen binnenkomen, zoals rond de laadpoort. Dat zijn gebruikelijke technieken om smartphones water- en stofdicht te maken.

Met de stap wil Samsung zijn goedkopere smartphones onderscheiden van de concurrentie van merken als Xiaomi en OPPO. De A32 kost nu tussen 250 en 300 euro, terwijl de A52-serie prijzen heeft tussen 300 en 400 euro. Samsung heeft de nieuwe telefoons niet aangekondigd en doet dat naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar.

De IP-certificering is een relatief dure toevoeging aan een smartphone. Exacte prijzen zijn niet bekend, maar dankzij de wijzigingen aan het ontwerp en de vereiste tests voegt het per telefoon een bedrag toe aan de prijs van een telefoon. OnePlus zei een paar jaar geleden dat het bedrag uitkwam rond 40 dollar, maar Samsung heeft met zijn Galaxy A-serie naar verluidt veel hogere verkopen dan OnePlus-telefoons, waardoor de kosten per telefoon lager uitvallen. De Galaxy A-serie vormt de populairste lijn smartphones van marktleider Samsung. De A50-serie behoort al jarenlang tot de bestverkopende telefoons ter wereld.