Amazon.nl gaat klanten informeren over software-updates 'slimme apparaten'

Amazon.nl vermeldt op de productpagina's van slimme apparaten voortaan of er informatie over software-updates beschikbaar is. Dat doet de internetgigant op aandringen van de Autoriteit Consument & Markt.

De ACM schrijft dat Amazon.nl nu ook bij zijn vijftig grootste leveranciers van slimme producten informatie over software-updates gaat opvragen. Het gaat hier om informatie over hoelang het product software-updateondersteuning krijgt. Als die informatie niet beschikbaar is, staat dat er ook bij. Op moment van schrijven staan bij enkele producten op Amazon.nl al wel update-informatie, maar bij een groot deel niet.

Volgens de ACM is dergelijke informatie over software-updates belangrijk voor consumenten om te weten. Zonder die info mist een deel van de voor verkopers wettelijk verplichte productinformatie, stelt de autoriteit. Aangezien dat de consumentenregels schendt, kan de ACM verkopers hiervoor naar eigen zeggen een boete opleggen. Bol.com, Coolblue en Mediamarkt hebben vorig jaar al update-informatie toegevoegd aan hun productpagina's, eveneens op aandringen van de autoriteit.