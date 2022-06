Tweakers introduceert BestGetest, een site voor mainstream-aankoopadvies

Iets meer dan een jaar geleden kondigden we aan ons met Tweakers weer helemaal op de échte techliefhebber te gaan richten. De jaren ervoor hadden we geprobeerd zowel de vaste community als meer mainstream-Nederlanders blij te maken, maar die groepen bleken te ver uit elkaar te liggen om ze met één site te bedienen. In het afgelopen jaar zijn we daarom hard aan het werk gegaan om een nieuwe site te bouwen waar mainstream-techconsumenten snel aankoopadvies kunnen krijgen. Dankzij deze scheiding kunnen we ons met Tweakers volledig richten op techliefhebbers, en bieden we daarnaast een mooie plek waar je al je kennissen en familieleden heen kunt sturen als ze weer eens aankloppen voor aankoopadvies ;) We noemen het: BestGetest.

De homepage van BestGetest

De BestGetest-keurmerken

Op BestGetest vind je koopgidsen voor allerlei soorten techproducten, van smartphones tot ssd’s. Binnen elke productgroep hebben we vaak verschillende gidsen, die zich elk op een ander segment richten. In elke koopgids roepen we één product uit tot het beste in dat segment. Dat product krijgt het BestGetest-keurmerk. Daarnaast noemen we een PrijsTip, voor wie een scherpe prijs-prestatieverhouding belangrijk vindt. Ook laten we zien welke producten we allemaal getest hebben, geven we een aantal alternatieven en presenteren we alles in een overzichtelijke vergelijkingstabel. Kortom: net zo degelijk onderbouwd als op Tweakers, maar dan voor de mainstream-consument.

Buiten de koopgidsen vind je op BestGetest artikelen die lezers helpen door bijvoorbeeld lastige termen uit te leggen of uiteen te zetten waar je op moet letten als je een bepaald product wilt aanschaffen. Op die manier willen we de lezers van BestGetest helpen om moeilijke keuzes makkelijk en snel te maken. Net als hier op Tweakers komt de inhoud op BestGetest compleet onafhankelijk tot stand en is het voor fabrikanten en adverteerders niet mogelijk om de inhoud te beïnvloeden.

De koopgidsen op BestGetest zijn gebaseerd op al het test- en redactiewerk dat we voor Tweakers doen, maar dan verpakt in een ander jasje. De redacteuren van BestGetest staan in nauw contact met ons reviewteam. Zo zorgen we ervoor dat we Tweakers-content, of dat nu een losse review, een round-up of een nieuwe Best Buy Guide is, op de juiste manier verwerken in een koopgids op BestGetest. Met deze werkwijze testen en reviewen we één keer en kunnen we er vervolgens twee doelgroepen mee helpen.

Hoewel we de site in de laatste maanden in het openbaar hebben ontwikkeld, schreeuwden we het bestaan nog niet van de daken. Daar komt vanaf deze maand verandering in; kijk dus niet gek op als je een BestGetest-banner voorbij ziet komen of een of radiospot hoort. We hebben nog genoeg ideeën voor de verdere ontwikkeling van de site en ook zullen we het aantal koopgidsen gaandeweg verder uitbreiden. Heb je feedback? Dan verzoeken we je die via ons feedbackformulier op BestGetest zelf achter te laten. Houd daarbij in het achterhoofd dat we ons met BestGetest op een heel andere doelgroep richten dan met Tweakers.