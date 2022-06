Terugblik: is LG de koning van de oled? Het testpanel reageert

In oktober deden Tweakers Partners en LG een oproep voor een LG-event en testpanel in één. Maar liefst tien tweakers konden aanwezig zijn bij een exclusief sneak peek-event van LG. Tijdens deze unieke bijeenkomst werden de aanwezigen bijgepraat en kregen ze de mogelijkheid om met een aantal apparaten aan de slag te gaan. Tijdens het event zijn filmopnames gemaakt. Hieronder vind je de video van het LG-event; hij geeft een goede indruk van hoe het er op de bewuste dag aan toe is gegaan.

Kort na het event volgde een apart testpanel voor de complete oled-tv line-up van LG. In dit artikel lees je de belangrijkste bevindingen. Om je alvast voor te bereiden: het panel was erg enthousiast en had weinig aan te merken op de schermen. Hieronder lees je waarom men zo was te spreken over de line-up.

Als over oled-tv’s wordt gesproken, gaat al snel de naam van LG over de tong. Het bedrijf heeft zich de laatste tijd gemanifesteerd in het televisiesegment en won maar liefst vijf jaar op rij een Tweakers Award voor een van zijn televisiemodellen. Niet zo vreemd, want LG levert ook oled-schermen aan veel andere merken.

Op het LG sneak peek-event hebben tweakers kennisgemaakt met de televisie-line-up van het bedrijf en uiteindelijk zijn de LG OLED65A16LA, LG OLED55A16LA en LG OLED65C16LA door tien tweakers uitgebreid getest. Hierbij kwamen zaken als installatie, algemeen gebruik, beeldkwaliteit en geluid uiteraard uitvoerig aan bod.

LG OLED65A

De LG OLED65A16LA scoort hoge ogen bij het testpanel. Van de vijf recensies geven drie tweakers vijf sterren uit vijf, en twee testers waarderen de tv met vier sterren. De installatie verloopt soepel en eenvoudig. De testers kunnen in een mum van tijd met de televisie aan de slag. Tester LuukvanDorland zegt hierover: “Eenmaal neergezet en aangezet heb ik de set-up doorlopen, die heel fijn werkte. Ik was snel ingelogd met het LG- en Google-account.” Ook de algehele stevigheid van het toestel wordt positief ontvangen. MikeT80, die de tv overigens de hoogste waardering geeft, had liever een grote voet gezien in plaats van twee pootjes aan weerszijden: “Dat is voor mij een stuk praktischer en makkelijker te gebruiken om eventuele kabels naar onder te kunnen leiden. De verdere bouwkwaliteit lijkt erg solide voor een scherm van deze afmeting.”

De beeldkwaliteit is natuurlijk het belangrijkste onderdeel van een oled-scherm. Skynett noemt zichzelf een beeldpurist. Hij is erg te spreken over de beeldkwaliteit, zeker gezien het prijssegment, en noemt deze “geweldig”. Hij testte de oled-tv met Gladiator, de Pixar-film Inside Out, Planet Earth II, Toy Story 3, 2001 A space odyssee en The Fifth Element, en “eigenlijk zag alles er gewoon goed en foutloos uit”. Skynett is ook tal van instellingen langsgelopen en raadt - heel handig - aan welke je aan en uit moet zetten om optimaal beeld te krijgen. Hij heeft beloofd ze in zijn review de komende tijd verder te updaten. “Perfecte zwartwaarden, kleuren en contrast voor in ieder huishouden”

Alle testers zijn te spreken over de beeldkwaliteit. Tester rahulk: “De reactiesnelheid is goed, heeft geen vertraging en is ook niet te snel. De kleuren springen er echt uit. Groen is echt groen en zwart is echt zwart. Als je een voetbalwedstrijd kijkt, kun je zowat elk grassprietje tellen.” Ook MikeT80 is onder de indruk van de zwartwaarden: “Dit zou voor mij een reden kunnen zijn om over te stappen.”

Terrie vat het enthousiast samen: “Ben je op zoek naar een van de goedkoopste en beste oled-schermen in de markt? Zoek dan niet verder! Perfecte zwartwaarden, kleuren en contrast voor in ieder huishouden. Je hoeft bijna geen concessies te doen, en dat voor een absurd lage prijs.”

LG OLED55A16LA

De twee recensies over de LG OLED55A16LA roemen - net als de recensies over zijn grotere 65-inchbroer hierboven - de beeldkwaliteit van het scherm. Tester CPOMendez is geen echte tv-kijker en begeeft zich vaker achter de pc. Hij heeft thuis dan ook nog een ‘ouderwetse’ lcd-tv. Het verschil met de LG-tv is logischerwijs groot. Het zwart, het contrast, de kijkhoek en de diepte van de kleuren laten een goede indruk achter.

CPOMendez: “De helderheid is naar mijn beleving meer dan voldoende. De tv stond s ‘middags in de zon, en zelfs dan kan ik prima gamen of tv kijken.” Tester source is het hier mee eens, al heeft hij wel even met de settingen geëxperimenteerd: “Qua beeldkwaliteit kan ik alleen maar positief zijn. Ik heb wel flink met de instellingen zitten knoeien, maar uiteindelijk heb ik mijn instellingen op standaard gezet, met de AI-modus uit en het contrast omhoog naar 65.”

Ook het design kan bij beide heren rekenen op waardering. De dunne bezels en het slanke scherm vallen in de smaak, maar CPOMendez is niet helemaal te spreken over de pootjes: “Mijn model staat erg wankel op de pootjes. Ik raad toekomstige kopers aan om er meteen een wallmount bij te halen. Dat is ook mooier dan de twee haakse poten.”

LG OLED65C16LA

Ten slotte is de LG OLED65C16LA getest. Tester Bartje1983 is te spreken over de overall beeldkwaliteit en noemt deze ‘subliem’. Hij waarschuwt dat de tv een glossy scherm heeft, maar is over het geheel genomen erg in zijn nopjes: “De kleuren spatten ervan af; een tekenfilm oogt bizar goed. Ook films kijken is heerlijk. Zwart zoals het bedoeld is.”

“Helderheid is naar mijn beleving meer dan voldoende” Grappig weetje: Bartje1983 was zo enthousiast over dit scherm dat hij het na het testen heeft aangeschaft, zo valt terug te lezen in zijn review.

Tweaker 1975Mark30 is te spreken over de featureset van deze tv, de beschikbare apps en de standaardknoppen op de afstandsbediening. De beeldkwaliteit is volgens hem fantastisch, ook zonder aan de instellingen te sleutelen.

Speciaal voor deze gelegenheid heeft de tester zijn full hd Netflix-abonnement voor twee schermen omgezet naar een ultra HD Netflix-abonnement voor vier schermen: “Narco’s Mexico seizoen 3 aangezet. De eerste scène in de woestijn: wauw, wat een beeld. Echt fantastisch!” Ook bespeurde 1975Mark30 geen ghosting en pixeldefecten. Wel vindt hij dat deze ‘fllinterdunne’ tv minder geschikt is voor aan de muur.

Lees alle reviews terug

Wil je alle reviews van de LG OLED65A16LA uitgebreid teruglezen, dan kan dat hier. De recensies van het testpanel van de LG OLED55A16LA vind je hier terug en de bevindingen over de LG OLED65C16LA hier.