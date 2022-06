December Prijzen Parade 2021 - Dag 1

Win een OPPO Find X3 Lite

Voor het zevende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Laten we er met zijn allen een geweldige feestweek van maken die volop in het teken staat van het weggeven en ontvangen van cadeaus. Tweakers doet dit in samenwerking met zijn partners. Zie jij onderstaande weggeefactie helemaal zitten en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel!

Vandaag kun je een OPPO Find X3 Lite winnen, mogelijk gemaakt door OPPO.

Productspecificaties

Productinformatie vanuit OPPO

Specs De OPPO Find X3 Lite is een allround 5G-smartphone. Lees hieronder meer over deze smartphone. Display : 6,4 inch groot oled-scherm (fhd+ gecertificeerd) met 90Hz-verversingsnelheid. Tevens beschikt het display over oogbescherming tegen blauw licht.

De OPPO Find X3 is beschikbaar in twee sparkling designs met glow-effect (nieuwe technologie om het design er kleurrijk en glanzend uit te laten zien). Er is voor ieder wat wils: Starry Black: een tijdloos, maar opvallend zwart ontwerp. Astral Blue: geïnspireerd op de Melkweg. De winnaar van de December Prijzen Parade ontvangt deze versie.

: De Find X3 Lite heeft een licht ontwerp. De telefoon weegt 172 gram en heeft een dikte van 7,7mm. De achterkant is voorzien van een 3d-ontwerp. Het toestel voelt hierdoor niet te zwaar aan tijdens het bewegen en past in een strakke broekzak. De OPPO Find X3 is beschikbaar in twee sparkling designs met glow-effect (nieuwe technologie om het design er kleurrijk en glanzend uit te laten zien). Er is voor ieder wat wils: Schermdiagonaal: 6,4 inch groot oled-scherm (fhd+ gecertificeerd) met 90Hz verversingsnelheid Resolutie: 2400x1080 5G-netwerk: Ja Camera's, achter: 64-megapixelgroothoeklens + 8-megapixel-ultragroothoeklens, 2-megapixelmacrolens en 2-megapixelmonolens Camera, voor: 32-megapixel-selfiecamera Gewicht: 172 gram

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag. Wil je hem winnen? Dan hoef je alleen maar onderstaande poll in te vullen om automatisch kans te maken. Niet gewonnen? Niet getreurd, want alle deelnemers ontvangen eenmalig een e-mail met een kortingscode van 20% op bepaalde producten van deze partner. Zo wint iedereen een beetje. Let op: dit is de enige dag dat niet-winnaars een kortingscode ontvangen.

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 5 december 2021 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot en met 7 december 2021,07:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll van vandaag deelnemen.

Winnaar krijgt uiterlijk 7 december 2021 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Door deelname aan de poll ga je akkoord met het ontvangen van een eenmalig bericht via Tweakers met een kortingscode van OPPO.

Niet-winnaars ontvangen eenmalig een kortingscode per e-mail. Binnen enkele dagen ontvang je de code. (Onder niet-winnaars wordt verstaan: deelnemers die in de poll op 'Ja, ik wil kans maken op' hebben geklikt, en niet hebben gewonnen).

Korting alleen te gebruiken binnen OPPO e-store: https://store.oppomobile.nl/

20% korting op diverse producten zoals de nieuwe OPPO Reno6, OPPO Reno6 Pro, OPPO Find X3 Pro, OPPO Find X3 Neo, OPPO Find X3 Lite, OPPO A15, OPPO A53s en OPPO A74 5G. Voor iot-producten is de korting geldig op: OPPO Enco X, OPPO Enco Air en OPPO Enco Buds. Daarnaast is de korting ook geldig op accessoires zoals een wallet-cover voor een smartphone.

Kortingscode is geldig tot en met 31 december 2021.

Korting kan niet worden gecombineerd met andere automatische kortingen.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en OPPO zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.