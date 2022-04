Goedkoopste Samsung-telefoon met 5G zou draaien op MediaTek-soc

De Samsung Galaxy A32 5G, de goedkoopste 5G-telefoon waar de fabrikant aan werkt, zou beschikken over een MediaTek Dimensity 720-soc. Samsung gebruikt zelden MediaTek-socs in zijn smartphones en heeft nog nooit een soc uit de Dimensity-serie gebruikt.

Dat de telefoon een Dimensity 720 heeft, zou blijken uit een Geekbench-listing. De Dimensity-serie van MediaTek zijn socs die een modem hebben met 5G-ondersteuning; de 4G-socs vallen veelal in de Helio-serie. De Galaxy A31 heeft bijvoorbeeld een Helio P65 aan boord.

De Dimensity 720 koppelt twee ARM Cortex A76-kernen en zes A55-kernen in een octacore-opstelling, waarbij alle kernen maximaal op 2GHz draaien. De gpu is een Arm Mali-G57 MC3, waarmee de soc maximaal een 1080p-scherm op 90Hz kan aansturen. De A32 5G zou 4GB aan werkgeheugen hebben van onbekend type; de soc ondersteunt maximaal lpddr4x-geheugen op 2133MHz.

Het is niet voor het eerst dat gegevens over de A32 5G naar buiten komen. Enkele weken geleden kwamen er al renders online van de telefoon. Ook verscheen de telefoon in een keuring van de FCC. Daaruit bleek onder meer dat het toestel NFC aan boord heeft. Bovendien maakt de Zuid-Koreaanse fabrikant het toestel zelf en maakt het geen gebruik van een odm voor de productie van het toestel.

Samsung brengt zijn Galaxy A-telefoons doorgaans ook uit in de Benelux. Daarbij zou het gaan om een van de eerste 5G-telefoons met een MediaTek-soc. Alleen Oppo gebruikte tot nu toe MediaTek-socs voor een 5G-telefoon, de Reno4 Z 5G. Vrijwel alle 5G-telefoons in de Benelux tot nu toe hebben socs van Qualcomm, Samsung, Apple of Huawei.

De A31 werd in juni uitgebracht en kostte bij release 299 euro. Inmiddels is dat toestel in de Pricewatch te vinden voor € 189,-. Het is ook nog niet bekend wanneer Samsung de A32 uitbrengt. De fabrikant brengt in januari enkele andere toestellen in de Galaxy A-serie uit. Rond die tijd worden ook de Galaxy S21-telefoons verwacht.

Renders A32 5G. Bron: OnLeaks