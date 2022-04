Belgen mogen slimme meter weigeren om gezondheidsredenen

Belgen mogen een slimme meter in de toekomst mogelijk toch weigeren. Het Grondwettelijk Hof zegt dat de verplichte slimme meter 'een aanzienlijke achteruitgang' betekent voor het leven van mensen die claimen gevoelig te zijn voor elektromagnetische straling.

Dat Belgen de meter mogen weigeren, blijkt uit een uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Het Hof oordeelde over een zaak die de organisaties Inter-Environnement Bruxelles en Union des Naturopathes de Belgique samen met drie particulieren hadden aangespannen. De aanklagers gingen in beroep bij het Hof om een landelijke ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ongedaan te maken.

In die ordonnantie staat dat alle Belgen in de komende jaren verplicht een slimme meter moeten krijgen. De organisaties en burgers zijn het daar niet mee eens op verschillende gronden. De klagers vonden dat de slimme meters onder andere in strijd zijn met 'het recht op een gezond leefmilieu'. Ze stellen dat 'elektrogevoelige personen' last kunnen hebben van de elektromagnetische straling van de draadloze meters. Daar gaat het Grondwettelijk Hof in mee. Het Hof stelt dat blootstelling aan die straling 'voor de personen die daardoor een gezondheidsrisico lopen' leidt tot een 'aanzienlijke achteruitgang van het beschermingsniveau van hun recht op een gezond leefmilieu'.

Volgens het Hof is die achteruitgang niet te verantwoorden, omdat de slimme meters ook met kabels zouden kunnen worden aangesloten. Dat alternatief moet dan wel in de wet worden vastgelegd. Het is niet duidelijk of het Hof daarmee ook bedoelt dat elektrogevoeligheid schade zou kunnen toedoen aan personen. Er is nog geen wetenschappelijk bewijs dat dat aantoont.

Andere bezwaren vond het Hof niet gegrond. De klagers stelden bijvoorbeeld dat de slimme meters tegen de Europese privacywet zou zijn, en dat gebruikers niet verzekerd zijn tegen het risico op brand. Het Hof verwerpt die twee punten. De meters moeten aan brandveiligheidseisen voldoen ook al zijn ze verplicht, stelt het Hof. Daarmee is de brandveiligheid gewaarborgd. Ook is het verzamelen van gegevens niet in strijd met de AVG en hebben de aanklagers niet bewezen dat 'het recht op eerbiediging van het privéleven niet is gewaarborgd'.

Dat betekent dat personen de installatie van een slimme meter mogen weigeren, of dat ze kunnen eisen dat die wordt weggehaald. Dat moet dan 'in afwachting van een optreden van de ordonnantiegever waarbij een regeling wordt vastgesteld', schrijft het Hof in een persbericht. Vermoedelijk bedoelt het Hof dat er eerst een regel moet komen dat mensen die claimen gevoelig te zijn voor straling het recht krijgen om de slimme meter bekabeld te laten aansluiten. Het is niet duidelijk wat de uitspraak in de praktijk zal betekenen.