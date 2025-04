Vlaamse minister vraagt zich af of verplichte slimme meter per 2029 te duur is

De Vlaamse minister die verantwoordelijk is voor energie vraagt zich af of het plaatsen van slimme meters bij elk huishouden voor 2029 goed haalbaar is. De kosten zouden te hoog zijn, de baten juist te laag. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen zegt in een nieuw rapport dat de verplichte plaatsing van slimme digitale meters in totaal tot 3 miljard euro kan gaan kosten. De overheid heeft een klein deel van het geld uitgegeven. Minister Zuhal Demir zegt tegen VRT dat de slimme digitale meters er nog altijd moeten komen, maar dat het mogelijk langer mag duren. De SERV oppert om de kosten te drukken door een opt-out te bieden. Dan zouden huishoudens een digitale meter kunnen weigeren om diverse redenen, waaronder de afwezigheid van bijvoorbeeld een elektrische auto of warmtepomp. Daardoor zou de digitale meter alleen komen in huishoudens waar dat veel zou kunnen opleveren. Behalve de hoge kosten vallen de baten ook tegen. De bedoeling van de verplichting was onder meer om het gasverbruik terug te dringen, maar de hoge energieprijzen van 2022 zorgden er al voor dat veel huishoudens zuiniger met gas en elektra zijn omgesprongen. Daardoor is er met een slimme meter relatief minder besparing te behalen. Update, 17.40 uur: Titel en inleiding aangepast. Voorheen werd er verwezen naar 'de Belgische minister'. Dit is gewijzigd naar 'de Vlaamse minister'.