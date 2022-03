Ontwikkeling Belgisch centraal energiedatasysteem kostte 113 miljoen euro

Atrias, het Belgische centrale energiedatasysteem dat sinds 1 november 2021 actief is, heeft 113 miljoen euro gekost om te ontwikkelen. Het project werd in 2011 aangekondigd en moest in 2015 klaar zijn. De ontwikkelkosten werden toen geraamd op enkele tientallen miljoenen euro's.

Logo Atrias

In een interview met Tweakers vertelt Atrias-woordvoerder Björn Verdoodt dat de kosten voor de ontwikkeling van het centrale energiedatasysteem 'een stuk hoger' uitvallen dan verwacht. Dat komt volgens de man omdat de energiemarkt sinds 2011 behoorlijk veranderd is. "Verschillende partners hadden gaandeweg andere behoeften. Er was dus meer tijd en geld nodig om een goede dienst te ontwikkelen die ook toekomstgericht was", zegt hij.

Volgens Verdoodt is die 113 miljoen euro de afgelopen jaren via de Belgische distributienettarieven verrekend. "Er ligt geen factuur van 113 miljoen euro meer op ons te wachten", zegt hij. De Vlaamse distributienettarieven zijn volgens de woordvoerder de afgelopen jaren niet de hoogte ingeschoten door de ontwikkeling van Atrias. "Die dalen al voor het vijfde jaar op rij."

Een energiedatasysteem wisselt data uit tussen de verschillende marktpartijen, zodat een correcte afhandeling van energietransacties mogelijk wordt. België kende tot voor kort meerdere verschillende datasystemen en in 2011 werd beslist om een centraal datasysteem op te richten, genaamd Atrias. Dankzij Atrias zou data op de Belgische energiemarkt efficiënter kunnen worden gedeeld. Elke Belgische energieconsument met een digitale meter zal in de toekomst dankzij Atrias ook gebruik kunnen maken van dynamische energietarieven, maandelijkse afrekeningen en contracten bij verschillende energieleveranciers, afhankelijk van het type energiegebruik.

Uit de publicatie van de overheidsopdracht uit 2015 blijkt dat het oorspronkelijke budget voor Atrias op ongeveer 65 miljoen euro lag. Na jarenlange vertragingen werd Atrias op 1 november 2021 eindelijk in gebruik genomen. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de lange weg die het Belgische centrale energiedatasysteem heeft afgelegd.