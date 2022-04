De 3,5mm-jack op telefoons lijkt te blijven

Kijk eens naar een iPhone 12. Jaren geleden verwijderde Apple de 3,5mm-jack uit iPhones wegens gebrek aan ruimte. Toch gek, want op twee plekken is er loze ruimte te vinden. Waar de iPhone 12 Pro een derde camera en tof -sensor heeft zitten, zit er in de iPhone 12 een stukje plastic. En waar in het Amerikaanse model de mmWave-antennes zitten voor 5G op hoge frequenties, zit in het Europese model… niets.

En dat terwijl ruimtegebrek een van de redenen was om de 3,5mm-jack weg te halen uit een telefoon. Niet dat iemand nog twijfelde over waarom de 3,5mm-jack écht uit telefoons moest verdwijnen. We moesten massaal aan de draadloze oortjes en dat hebben we ook gedaan. Grote namen in die markt komen je misschien bekend voor. Apple, Samsung, Sony, Huawei, Xiaomi en OnePlus: allemaal hebben ze in de afgelopen jaren draadloze oortjes uitgebracht. Er zijn ook nog audiofabrikanten als Bose, Jabra en JBL, maar de smartphonemakers zijn die markt allemaal ingestapt.