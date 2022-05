Samsung-website noemt onaangekondigde Galaxy A82 5G-smartphone

Een website van Samsung noemt de komst van een Galaxy A82 5G-smartphone. Het zou volgens eerdere geruchten gaan om een variant van de Samsung Quantum 2-telefoon, die eerder werd geïntroduceerd voor de Zuid-Koreaanse markt.

Samsung noemt de Galaxy A82 5G op zijn securitywebsite, waar het Zuid-Koreaanse bedrijf schrijft dat de telefoon in aanmerking komt voor driemaandelijkse beveiligingsupdates. Dit is terwijl het bedrijf deze smartphone nog niet heeft aangekondigd. Tegelijkertijd publiceerde Max Weinbach een marketingvideo op Twitter, waarin de telefoon wordt genoemd. Dit suggereert dat de smartphone binnenkort officieel wordt onthuld.

Volgens eerdere geruchten is de Galaxy A82 5G in feite de eerder aangekondigde Samsung Quantum 2-smartphone, schrijft ook Android Central. Deze Quantum 2-smartphone komt exclusief uit in Zuid-Korea en beschikt volgens Samsung onder andere over een QRNG-beveiligingschip. Die chip is de reden dat Samsung de telefoon in de 'Quantum'-serie introduceerde. Het is nog niet duidelijk of deze chip ook in de A82 5G-versie van de smartphone zit, die wereldwijd beschikbaar moet komen.

De telefoon beschikt daarnaast over een Snapdragon 855+-soc van Qualcomm. Het toestel heeft een 6,7"-amoledscherm met een qhd+-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. De telefoon beschikt daarnaast over een primaire 64-megapixelcamera, naast een 12-megapixelcamera met groothoeklens en een macrocamera met resolutie van 5 megapixel. De 4500mAh-accu ondersteunt verder 25W-snelladen.