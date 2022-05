Samsung boekt recordwinst tijdens eerste kwartaal 2021

Samsung behaalde 8,8 miljard dollar winst tijdens het eerste kwartaal van dit jaar en dat is volgens het bedrijf een record. Deze resultaten vloeien voort uit de stijgende verkoopcijfers van onder andere consumentenelektronica en flagshipsmartphones.

De winsten van de geheugenafdeling vallen volgens Samsung lager uit door productieproblemen in de chipfabriek in het Amerikaanse Texas, de dalende prijzen voor nandgeheugenchips en de kosten die gepaard gingen met een schaalvergroting van een productielijn.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf verwacht dat de winst uit de productie van geheugenchips tijdens het tweede kwartaal ‘significant’ zal oplopen omdat de vraag vanuit de servermarkt toeneemt en de meeste productieproblemen van de baan zijn. Samsung zal tijdens dit tweede kwartaal ook de productiecapaciteit van zijn nano-dram-chips en de zesde generatie v-nandgeheugenchips opschalen, evenals zijn ultravioletlithografische productieproces voor chips.

Samsungs mobiele bedrijfstak deed het ook goed. Deze afdeling boekte ongeveer 3,96 miljard dollar winst tijdens het eerste kwartaal van 2021. Dat is het hoogste resultaat sinds het eerste kwartaal in 2014 en 66 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Samsung schat dat de winstverwachtingen van de mobiele tak in het tweede kwartaal lager zullen uitvallen. Dat komt volgens het bedrijf door de leveringsproblemen van sommige onderdelen en een dalende algemene trend in de verkoopcijfers van flagships in dit kwartaal.