Valve moet vier miljoen dollar betalen wegens patentinbreuk met Steam Controller

Een Amerikaanse jury heeft Valve veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding van vier miljoen dollar. Het bedrijf heeft volgens de jury met zijn Steam Controller inbreuk gemaakt op een patent van game-accessoiremaker Scuf Gaming, onderdeel van Corsair.

Als onderdeel van een zaak voor een Amerikaanse rechtbank in Seattle heeft de jury niet alleen bepaald dat er sprake is van inbreuk op het patent, maar ook dat Valve dat bewust heeft gedaan. Volgens Amerikaans recht vormt dat laatste een grond voor mogelijk nog een schadevergoeding, die bovenop de vier miljoen dollar komt. Daar is verder nog niets over bekend.

Volgens een advocaat van Ironburg Inventions, een onderdeel van Scuf Gaming dat verantwoordelijk is voor het intellectueel eigendom, is Valve in 2014 gewezen op dit issue, schrijft Law360. Valve zou toen zijn gewezen op het prototype van de Steam Controller, waar bedieningselementen voor de middelvingers aan de achterkant zitten. Ironburg Inventions had daar net een patent op gekregen.

Valve zou desondanks zijn doorgegaan met het ontwerp. De advocaat van Ironburg stelt dat het bewust negeren van de inbreuk het hart van de zaak vormt. Hij spreekt van een 'klassiek David-versus-Goliath-verhaal' waarin Valve in dit geval als grote partij dacht te kunnen doen wat het wilde. Microsoft nam wel een licentie af en gebruikt de knoppen op de achterkant zijn Xbox Elite-contollers.

Het gamebedrijf stopte in november 2019 met de productie van de Steam Controller. De gamepad kostte zo'n 55 euro. De controller onderscheidde zich met twee trackpads op de plekken waar bij de meeste andere controllers de thumbsticks en een d-pad zitten. De trackpads waren klikbaar en boden haptische feedback. De Steam Controller werd in 2013 geïntroduceerd, als onderdeel van zijn streven om het Steam-platform uit te breiden met SteamOS en Steam Machine-consoles.