Valve lijkt veel bestellingen van afgeprijsde Steam Controller te annuleren

Valve lijkt op grote schaal bestellingen van de Steam Controller te annuleren. De controller werd met 90 procent korting verkocht, maar wie erin slaagde om een order te plaatsen, heeft daarmee geen zekerheid om de controller in huis te krijgen.

In een e-mail aan kopers zegt Valve dat het "door een technisch probleem meer orders heeft aangenomen dan het kan leveren". Het is niet duidelijk hoeveel orders van de 5,50 euro kostende controller Valve wel en niet gaat vervullen, maar in topics op Reddit, de Steam Community en in de Tweakers-reacties doen veel kopers melding van geannuleerde orders. Valve stort het geld terug als de order wordt geannuleerd.

De Steam Controller werd in 2015 geïntroduceerd en was een poging van Valve om games die het beste met muis en toetsenbord te spelen zijn, toch compatibel te maken met spelen op een tv, zittend op een bank. Valve deed dat onder andere door de toevoeging van touchpads en het leveren van tools om de button bindings van de controller uitgebreid in te stellen.

Hoeveel exemplaren er van de controller zijn verkocht is onbekend. Valve is gestopt met de productie en deed de voorraad in de uitverkoop bij de Steam Sale. Tweakers heeft ten tijde van de release van de gamepad een recensie met video gemaakt.