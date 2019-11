Steam maakt 'lokale multiplayer via internet' voor alle gebruikers beschikbaar

Steam heeft Remote Play Together uitgebracht, een functie waarmee spelers online samen kunnen spelen alsof ze in dezelfde ruimte zitten. De functie was afgelopen weken als test al voor een beperkte groep gebruikers beschikbaar.

Mensen die een ondersteunde game geïnstalleerd hebben staan, kunnen contacten via Steam uitnodigen. Die hoeven vervolgens de game niet te hebben gekocht of geïnstalleerd te hebben staan, zegt Valve. Bovendien werkt het nu niet alleen op Windows, macOS en Linux, maar ook op Android en iOS.

De functie is een maand in bèta geweest. Daarbij konden gebruikers van de Steam Beta-client de functie testen, maar andere gebruikers konden dat nog niet. Remote Play Together werkt na de uitnodiging, doordat controllers van de uitgenodigde spellers zich gedragen alsof ze aan de computer van de host zijn gekoppeld. Valve benadrukt dat alleen het gespeelde spel getoond wordt aan de uitgenodigde vrienden; zij zien dus bijvoorbeeld niet het bureaublad. De toegang tot muis en toetsenbord kan gedeeld worden, of juist worden beperkt.

Valve adviseert een internetverbinding te gebruiken met een downloadsnelheid van minimaal 10 tot 30Mbit/s om de functie te laten werken. Volgens het bedrijf zouden duizenden titels Remote Play Together moeten ondersteunen en staat het ontwikkelaars vrij om ondersteuning in te bouwen.