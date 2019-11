Proef met zelfrijdende truck op openbare weg start binnenkort in Zeeland

Er gaat een proef komen met een zelfrijdende truck in Zeeland. De subsidie voor het project is er, waardoor de proef van start kan gaan. In eerste instantie rijden trucks op een druk terrein van een bedrijf zelf, later op een stuk van drie kilometer tussen twee bedrijven.

De zelfrijdende trucks komen van Terberg en VDL. VDL levert voor de proef trucks zonder cabine, Terberg tractors uit de AutoTug-serie van autonome voertuigen, meldt Omroep Zeeland. De bedoeling is om de zelfrijdende trucks vooral 's nachts te laten rijden, als er weinig ander verkeer is.

Uit een eerdere uitleg van de proef blijkt dat de eerste proef plaatsvindt op het terrein van logistiekbedrijf Kloosterboer in Nieuwdorp bij Vlissingen. Daarbij rijdt het autonome voertuig tussen door mensen bestuurde vrachtwagens en heftrucks door. Later gaat hij rijden van Kloosterboer naar het terrein van MSP Onions in Nieuwdorp, een traject van 3,3 kilometer.

Het is de eerste proef met volledig zelfrijdende trucks op de openbare weg in Nederland. Het project kost 5,7 miljoen. Daarvan komt de helft uit Europese subsidie, 15 procent van de provincie Zeeland en de rest van de deelnemende bedrijven. Het initiatief komt van Connect Zeeland, een samenwerking van provincie en bedrijven.