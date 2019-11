Apple werkt vermoedelijk aan opvolger voor iTunes voor Windows 10

Apple lijkt te werken aan een opvolger voor de iTunes-app voor Windows 10. In een vacature vraagt de fabrikant om een ontwikkelaar met ervaring met Universal Windows Platform, de techniek waarmee Windows Store-apps te maken

De vacature, die Neowin ontdekte, spreekt over media-apps voor Windows. De vacature zegt niet specifiek om welke apps het gaat, maar in de nieuwste versie van macOS is iTunes vervangen door drie apps: Music, Podcasts en TV. Het ligt voor de hand dat die apps op termijn ook gaan werken op Windows 10.

De vacature claimt dat ervaring met Universal Windows Platform een pré is. Dat is de set tools, waarmee ontwikkelaars apps kunnen maken voor in de Windows Store en die onafhankelijk zijn van de processorarchitectuur. Daardoor kunnen veel van die apps ook werken op laptops met arm-computers en is het omzetten van apps voor het Xbox-platform ook makkelijker dan met een native app.

Apple heeft verder niet gereageerd op het online verschijnen van de vacature. Het bedrijf heeft wel gezegd dat iTunes voor Windows voorlopig blijft bestaan. Apple biedt iTunes voor Windows aan op de eigen site, maar ook in de Store.