Steam voegt ondersteuning voor 8k-resolutie toe aan Remote Play-functie

Steam laat gebruikers games streamen in een 8k-resolutie. Die optie is toegevoegd aan de Remote Play-functie. Ook haalt Steam de mogelijkheid om een speler zonder Steam-account uit te nodigen voor Remote Play Together uit bèta.

De optie om te streamen in 8k-resolutie is te vinden in de Remote Play-instellingen onder de knop Advanced Client Settings. Valve merkt op dat de 'resultaten afhangen van de hardware' en doelt daarbij vermoedelijk op de grote hoeveelheid rekenkracht die nodig is om games in een 8k-resolutie te renderen.

Om games in een 8k-resolutie te streamen, moet de client ook die resolutie ondersteunen. Valves eigen Steam Link-hardware ondersteunt maximaal een 1080p-resolutie. Voor 8k zal een pc gebruikt moeten worden met daarin een videokaart die 8k-weergave ondersteunt.

In de nieuwe release is ook de mogelijkheid om een speler zonder een Steam-account uit te nodigen via de Remote Play Together-functie toegevoegd. Daarmee werd al getest in een bèta. De genodigde moet wel Steam of Steam Link geinstalleerd hebben, maar heeft geen account nodig om deel te kunnen nemen aan een game. De functie is bedoeld om 'lokale multiplayergames' met elkaar op afstand te spelen. Steam heeft een lijst van games die compatibel zijn met Remote Play Together.