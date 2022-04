Valve brengt Steam Link-app uit voor macOS

Valve heeft Steam Link uitgebracht als losse app voor macOS. De functie was al te gebruiken via de Steam-client voor macOS, maar nu de Steam Link-app los is uitgebracht, hoeft die software niet meer geïnstalleerd te worden.

Met 29,8MB is de Steam Link-app voor macOS veel kleiner dan de volledige Steam-client. De software draait op macOS 10.13 of nieuwer. Steam Link was al beschikbaar voor iPhones, iPads en de Apple TV en is nu compatibel gemaakt met Macs die macOS draaien.

Steam Link is de software van Valve waarmee Steam-gebruikers zelf games kunnen streamen. Dat kan bijvoorbeeld vanaf een game-pc naar een mobiel apparaat, of naar een andere computer met minder krachtige hardware. De apparaten moeten op hetzelfde netwerk zitten om Steam Link te gebruiken. Begin maart kwam de Steam Link-app ook uit voor Linux.