Amazon opent nieuwe gamestudio geleid door voormalig Rainbow Six: Siege-makers

Amazon Games opent een nieuwe gamestudio in Montreal. Diverse oud-Ubisoft-werknemers, die aan Rainbow Six: Siege werkten, hebben de studio opgericht. De studio gaat een multiplayergame maken gebaseerd op een volledig nieuw idee.

Concrete details over de multiplayergame waar Amazon Games Montreal aan gaat werken, geeft Amazon nog niet. Amazon noemt wel nadrukkelijk dat de studio is opgericht door industrieveteranen Luc Bouchard, Xavier Marquis, Alexandre Remy en Romain Rimokh. Zij vormden het 'core-team' achter de tactische shooter Rainbow Six: Siege, die in 2015 uitkwam en inmiddels meer dan 70 miljoen spelers heeft. De achtergrond van het viertal geeft mogelijk een hint over het soort game waar de studio aan gaat werken. Wanneer het spel uit moet komen, is nog niet bekend.

Amazon Games Montreal is niet de eerste gamestudio van Amazon. De internetgigant heeft al studio's in Seattle, Orange County en San Diego. Daar wordt onder andere gewerkt aan mmorpg New World, die in augustus dit jaar moet uitkomen. Amazon benadrukt ook dat er nog diverse andere titels in ontwikkeling zijn, die nog niet zijn aangekondigd.

Vorige maand schreef Bloomberg aan de hand van anonieme bronnen dat Amazon een half miljard dollar per jaar uitgeeft aan de ontwikkeling van eigen games. Werknemers schetsen een beeld van moeizame ontwikkelingen en problemen met de bedrijfscultuur.

Amazon besloot in 2012 om eigen games te gaan maken, maar heeft nog geen succesvolle game uitgebracht. Wel zijn diverse projecten geflopt. De grootste mislukking is de Overwatch-achtige multiplayershooter Crucible, die na jaren van ontwikkeling in mei vorig jaar uitkwam. Nadat de game slecht ontvangen werd, besloot Amazon Crucible terug te trekken en werden verbeteringen beloofd. In oktober besloot Amazon echter om de ontwikkeling volledig te staken.

Video uit 2019, waarin Marquis en Remy vertellen over veranderingen bij het ontwikkelteam van Rainbow Six: Siege. De twee die nu bij Amazon werken, kozen destijds voor een andere rol binnen Ubisoft.