Amazons Luna-gamestreamingdienst breidt uit naar aantal Android-telefoons

De Luna-gamestreamingdienst van Amazon is vanaf nu ook beschikbaar op een aantal Android-telefoons, waarbij het vooralsnog om Pixel-, Samsung Galaxy- en OnePlus-telefoons gaat. De streamingdienst werd in september voor de VS aangekondigd.

Op Twitter laat de productmanager van Amazon Luna weten dat het de bedoeling is dat tijdens de huidige early-accessperiode meer Android-toestellen ondersteund gaan worden. Om welke toestellen het gaat, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wanneer Luna ook buiten de Verenigde Staten wordt uitgebracht.

Net als bij de al eerder uitgebrachte iOS-ondersteuning voor Luna is er voor Android geen aparte app voor de streamingdienst. De dienst draait als webapp en vereist de Chrome-browser. Ook is minstens Android 9 nodig voor Luna op Android.

Amazon introduceerde Luna in september. Het was toen alleen beschikbaar op Fire TV, pc, Mac en voor de iPhone en iPad. Voor de pc is Windows 10 vereist en voor de Mac is dat minimaal OS X 10.13. Amazon kondigde ook een Luna Controller aan, die via wifi verbinding maakt en vervolgens met de gameservers. De dienst gaat uit van meerdere kanalen waar gebruikers zich tegen betaling op kunnen abonneren.

Momenteel zijn er twee kanalen beschikbaar: het Luna Plus-kanaal met games van meerdere uitgevers voor zes dollar per maand en een Ubisoft-kanaal voor vijftien dollar per maand. Luna Plus geeft toegang tot onder andere Control, GRID en Metro Exodus. Toegang tot het Ubisoft-kanaal maakt abonnees meteen afnemer van Ubisoft+, een dienst die ook op de pc en Stadia beschikbaar is. De prijs van zes dollar per maand is een early-accessprijs. Gebruikers kunnen daarmee spelen op maximaal twee apparaten tegelijkertijd op 1080p met 60fps. Een 4k-aanbod volgt 'binnenkort'.