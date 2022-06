Gerucht: Amazon ontwikkelt eigen tv en werkt samen met TCL

Amazon zou Amazon-tv's willen verkopen in de Verenigde Staten, waarvoor het bedrijf twee plannen zou hebben. In oktober wil het bedrijf door TCL ontwikkelde en ontworpen tv's als Amazon-tv's verkopen. Daarnaast ontwikkelt Amazon ook een eigen televisie.

Business Insider schrijft dat Amazon nu samen zou werken met meerdere televisiefabrikanten, waaronder TCL. Het gaat om tv's die geleverd worden met Alexa, zeggen de anonieme bronnen. De eerste televisies zouden in oktober verschijnen en schermgroottes van 55 tot 75 inch krijgen.

De Insider-bronnen merken wel op dat Amazon logistieke problemen zou hebben met de tv's; het is onduidelijk of dit impact heeft op de releasemaand van oktober. Voor zover bekend is Amazon alleen van plan om de tv's in de VS te gaan verkopen. Het bedrijf zou al twee jaar werken aan de introductie van Amazon-tv's in de Verenigde Staten.

Amazon zou ook intern een eigen tv ontwikkelen, al geeft Insider hier geen details over. Het is niet voor het eerst dat Amazon een eigen tv uitbrengt; in India verkoopt het bedrijf nu AmazonBasics-tv's. Deze krijgen Alexa en de Fire TV-interface mee. Het gaat onder meer om 55- en 50-inchmodellen. Voor zover bekend heeft Amazon deze tv's niet zelf ontwikkeld. Met de Amazon-apparaten zou Amazon willen dat Alexa op zoveel mogelijk plekken in huis aanwezig is en eenvoudig toegankelijk is.