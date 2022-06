Amazon neemt filmbedrijf MGM over voor 8,45 miljard dollar

Amazon wil MGM overnemen voor 8,45 miljard dollar. De bedrijven zijn het daar onderling over eens geworden. Met de overname krijgt Amazon het media-archief van Metro-Goldwyn-Mayer in handen; dat bestaat uit zo'n 4000 films en 17.000 tv-series.

Volgens Amazon is de catalogus van MGM een goede aanvulling op die van Amazon Studios, dat zich vooral op series heeft gericht. Het bedrijf noemt onder andere James Bond, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate en Tomb Raider als films die het met de overname in handen krijgt. Verder gaat het om tv-series waaronder Fargo, The Handmaid's Tale en Vikings.

Amazon zegt te zullen helpen bij het 'behouden van het erfgoed' van MGM en klanten breder toegang te zullen geven tot bestaand werk. Ook zegt Amazon dat MGM na de overname moet blijven doen wat het al doet: 'geweldige verhalen vertellen'. Het ligt voor de hand dat Amazon het aanbod van MGM wil toevoegen aan zijn streamingdienst Prime Video, maar daarover zegt het bedrijf nog niets concreet. De overname moet nog goedgekeurd worden door regelgevende instanties.

De rechten voor de James Bond-films zijn overigens niet volledig in handen van MGM. De helft van de rechten zijn in handen van EON Productions, een bedrijf dat is opgericht door James Bond-filmregisseur Albert R. Broccoli en nog altijd in handen is van zijn nakomelingen. Dat bedrijf staat er bekend om een starre houding te hebben ten opzichte van de James Bond-franchise. De familie zou vooral interesse hebben in het uitbrengen van bioscoopfilms en niet veel zien in streaming of bijvoorbeeld een serie. Het is daarmee de vraag hoeveel vrijheid Amazon krijgt om nieuwe projecten rondom de James Bond-franchise te starten.