Sony wil met mobiele PlayStation-games en abonnementen miljard mensen bereiken

Sony gaat zijn PlayStation-titels inzetten op de markt voor mobiele games en zich meer richten op abonnementen zoals PlayStation Plus. Daarmee wil het bedrijf meer mensen direct bereiken. Nu bereikt het bedrijf 160 miljoen mensen, dat moeten er een miljard worden.

Sony wil zijn investeringen in mobiele games en online diensten versnellen, om zo meer mensen te bereiken. Het bedrijf gaf daar enkele details over in zijn jaarlijkse strategiebijeenkomst. Er zijn nu 47,6 miljoen PlayStation Plus-abonnees. Dit is Sony's grootste community en daarmee de belangrijkste dienst in het aanbod, zegt het bedrijf zelf.

Het doel van Sony is om deze community uit te breiden. Dat moet onder andere gebeuren door het uitbrengen van exclusieve games, door relaties met ontwikkelaars aan te halen en te investeren in de ontwikkeling van eigen games.

Het streven om een miljard consumenten direct te bereiken moet in de komende drie jaar waargemaakt worden. Het is een van de onderdelen van een meerjarenplan, waar Sony de komende drie jaar omgerekend 15 miljard euro in steekt, schrijft CNBC.

Mobiele PlayStation-games

Om meer mensen te bereiken, wil Sony zijn PlayStation-franchises naar smartphones brengen. Het bedrijf zegt een grote catalogus met firstparty-titels in huis te hebben, die vertaald kunnen worden naar smartphonegaming. Concrete details geeft Sony echter niet. 'We verkennende de mobiele markt met een aantal geweldige PlayStation-franchises', staat in de presentatie.

Sony werkt al langer aan mobiele games en heeft met Fate/Grand Order al een succesvolle titel uitgebracht in Japan. Die free-to-playgame is gebaseerd op een animeserie en kwam in 2015 uit. Eind 2019 had het spel vier miljard dollar aan omzet opgebracht. Dergelijke successen heeft Sony nog niet geboekt met mobiele games gebaseerd op PlayStation-titels.

Dat Sony sterk wil inzetten op mobiele PlayStation-games, bleek onlangs uit een vacature waarin Sony zocht naar een Head of Mobile voor zijn PlayStation Studios. In de strategische documenten bevestigt het bedrijf nu de nadruk op de ontwikkeling van meer smartphonegames.

14,8 miljoen PlayStation 5-consoles

In het boekjaar dat op 1 april van start is gegaan, denkt Sony 14,8 miljoen PlayStation 5-consoles te kunnen leveren. Daarmee zou het totale aantal sinds de release uitkomen op 22,6 miljoen exemplaren. Dat is iets hoger dan de 22,5 miljoen PlayStation 4-consoles die in dezelfde periode na de release geleverd werden.

Het aantal consoles dat Sony kan leveren, wordt beperkt door de chiptekorten. Sony heeft eerder deze maand nog aangegeven te verwachten dat de PlayStation 5 zowel in 2021 als in 2022 slecht leverbaar zal zijn. Ook als de chiptekorten minder worden, verwacht Sony dat het lastig zal zijn om de vraag in te halen.

PlayStation werkt samen met Sony AI

Ook maakt Sony bekend dat het vorig jaar opgerichte bedrijfsonderdeel Sony AI een samenwerking is begonnen met PlayStation, om 'game-ervaringen nog rijker en leuker te maken'. Daarbij wordt gebruikgemaakt van reinforcement learning om personages in games slimmer te maken. Het gaat hierbij om zowel virtuele tegenstanders als virtuele medespelers.