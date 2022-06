Kwart van alle uitgaven in PlayStation Store gaat naar free-to-playgames

Een kwart van het geld dat PlayStation-gebruikers besteden in Sony's PlayStation Store, gaat naar free-to-playgames als Fortnite, Apex Legends en Warzone. Dat blijkt uit een presentatie van Sony. Vier jaar geleden was dat nog maar 5 procent.

Sony verkoopt via zijn PlayStation Store volledige digitale games, dlc en abonnementen. Van alle uitgaven die in de downloadwinkel worden gedaan, ging in het financiële boekjaar 25 procent naar in-game-aankopen bij free-to-playgames. In boekjaar 2016 was dat nog maar 5 procent.

De opkomst van gratis games als Fortnite, Apex Legends en Call of Duty: Warzone heeft voor deze verschuiving gezorgd. Dergelijke games worden door tientallen miljoenen spelers gespeeld. De games zijn gratis, maar met de verkoop van skins en battle passes verdienen de makers veel geld. Sony noemt ook Genshin Impact en Rocket League als free-to-playtitels waar spelers veel aan uitgeven.

Ook Sony profiteert van de hoge inkomsten uit die gratis games, de platformhouder krijgt namelijk 30 procent commissie op alle bestedingen die in de PlayStation Store worden gedaan. Hoe groot het bedrag is dat spelers uitgeven aan free-to-playgames in Sony's downloadwinkel is niet bekend, maar vermoedelijk gaat dat jaarlijks om miljarden. De totale omzet die enkel Epic Games de afgelopen jaren met Fortnite heeft behaald is naar schatting meer dan 14 miljard dollar.

De details staan in Sony's presentatie aan investeerders. Daaruit kwam ook al naar voren dat er een pc-versie komt van Uncharted 4 en dat Sony van plan is om de PlayStation 5 ook in de Benelux direct aan consumenten te verkopen, zonder tussenkomst van winkels.