Sony noemt pc-versie Uncharted 4 in presentatie voor investeerders

Uncharted 4: A Thief's End lijkt op termijn uit te komen voor de pc. Deze exclusieve Sony-titel is tot op heden enkel te spelen op de PlayStation 4 en 5, maar in een presentatie van Sony staat de titel genoemd onder een kopje 'meer geplande pc-releases'.

In de presentatie voor investeerders zit een slide over nieuwe groeifactoren, waarbij specifieke titels van PlayStation Studios genoemd worden die voor de pc en mobiel uitkomen, en dus niet voor de consoles. Zo wordt Horizon Zero Dawn genoemd, een titel waarvan in augustus vorig jaar een pc-versie verscheen.

Daarnaast worden Days Gone en Uncharted 4 genoemd voor de pc. De twee jaar geleden voor de PS4 uitgebrachte zombiegame Days Gone kwam eerder deze maand al uit voor Windows. Een releasedatum voor een pc-versie van Uncharted 4 wordt niet gegeven en ook andere details ontbreken. Verderop in de presentatie wordt overigens ook een logo getoond van God of War: Ragnarok. Daarmee lijkt te zijn bevestigd dat dit de nieuwe titel wordt van de komende God of War-game.

Uit de presentatie blijkt ook dat Sony verwacht dat de standaardeditie van de PlayStation 5 vanaf juni het omslagpunt bereikt waarbij er niet langer verlies wordt gemaakt op de verkoop van de console. De totale opbrengsten zullen naar verwachting vanaf volgende maand gelijk zijn aan de totale kosten. Het gaat hier om de versie inclusief schijflade voor games en uhd-blu-rays. Die versie kost 499 euro en is 100 euro duurder dan de PS5 zonder schijflade. Gelet daarop lijkt het een lastiger verhaal om bij deze goedkopere versie ook op korte termijn het omslagpunt te bereiken.

Deze verwachting van Sony is in zoverre opvallend, omdat het bedrijf in februari bij de bekendmaking van de toenmalige kwartaalcijfers officieel toegaf dat de PS5 onder de kostprijs werd verkocht. Sony zei dat het besloot de console 'voor een strategisch prijspunt te verkopen', waarbij de prijs lager lag dan de productiekosten.

Het verkopen van consoles onder de kostprijs is gebruikelijk bij de release van een nieuwe generatie. Onlangs liet Microsoft in het kader van de rechtszaak tussen Apple en Epic Games weten dat het zijn consoles ook met verlies verkoopt en dat er nog nooit winst is gemaakt met de verkoop van Xbox-consoles.

Terugkijken: videoreview van Uncharted 4