'Nintendo Switch met oledscherm verschijnt in september of oktober'

Nintendo gaat de nieuwe versie van de Switch-console in september of oktober op de markt brengen. Dat meldt althans Bloomberg-journalist Takashi Mochizuki op basis van bronnen die bekend met de materie zouden zijn.

Mochizuki schrijft op Bloomberg dat het assembleren van de nieuwe Nintendo Switch al gepland zou staan voor juli. Dan zullen ook de eerste exemplaren na de assemblage verscheept worden, waarna de productie wordt opgevoerd om een piek te bereiken voor de periode oktober tot en met december.

Leveranciers van onderdelen zouden vertrouwen hebben in de capaciteit om te kunnen voldoen aan bestellingen van Nintendo, ondanks de aanhoudende chiptekorten. De productielijnen zouden beter voorbereid zijn op de verschillende benodigde componenten en de onderdelen zouden in vergelijking met de concurrenten van Nintendo ook minder vaak te maken hebben met concurrentie.

Volgens de bronnen wordt de nieuwe console wellicht al aangekondigd voorafgaand aan de E3-presentatie van 12 juni, zodat de verschillende uitgevers tijdens die presentatie alvast hun nieuwe Switch-games kunnen tonen. Een woordvoerder van Nintendo wilde geen commentaar geven.

Er zijn nog geen details bekend over de nieuwe Switch, maar er wordt uitgegaan van een upgrade in de vorm van een oledscherm, in plaats van de lcd's die in de huidige Switch-versies zitten. Het zou gaan om een oledscherm van 7", wat groter is dan het 6"-scherm van de reguliere Switch. Verder zou er een snellere Nvidia-soc in zitten, een claim die Bloomberg eerder ook al maakte. Die nieuwe soc zou meer cpu- en gpu-rekenkracht hebben dan de huiidige Tegra X1-soc en ondersteuning voor Deep Learning Super Sampling krijgen. Dat is een upscale-techniek die sinds 2018 in videokaarten van Nvidia zit. De nieuwe soc zou ook een 4k-output mogelijk maken als de Switch via HDMI is aangesloten op een televisie.

De Nintendo Switch kwam voor het eerst uit 2017, waarna de Japanse fabrikant in 2019 de Switch Lite-variant introduceerde. Ook verscheen er in dat jaar een revisie van de Switch, met een zuinigere variant van de Nvidia Tegra X1-soc en ander nand-geheugen. Er gaan al lange tijd geruchten over de komst van een nieuwe Switch.