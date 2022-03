'2K komt met 'Marvel XCOM' van Firaxis en toont nieuwe Borderlands tijdens E3'

Volgens gamejournalist Jason Schreier werkt Firaxis aan een game in de XCOM-stijl, maar dan met Marvel-superhelden, en toont Gearbox een nieuwe Borderlands-spin-off op E3. Ook is er info over 'Codename Volt' en NBA2K22.

Het nieuws kwam als eerste uit in de vorm van een Redditpost, maar werd daarna door gamejournalist Schreier, die voor Bloomberg schrijft, bevestigd. De nieuwe game in de XCOM-stijl wordt ontwikkeld door dezelfde studio die de XCOM-games ontwikkelt sinds XCOM: Enemy Unknown uit 2012. "Het lijkt erop dat er ook wat beroemde acteurs zijn die de stemmen van de personages inspreken", voegt de poster eraan toe.

Dat er een nieuwe Borderlands-game op komst was, was op zichzelf al bekend: dat werd vorige maand bevestigd, inclusief releaseperiode van 'voor april 2022'. De Redditposter komt nu met wat meer info. De game zou Tiny Tina's Wonderlands kunnen gaan heten, naar een handelsmerk dat is vastgelegd. Wederom zouden er meerdere speelbare personages zijn, maar dan ditmaal met 'meerdere klassen' per personage. Volgens de Redditpost 'mag de onthulling verwacht worden tijdens E3'.

De poster vertelde verder nog over het tonen van NBA 2K22 en 'Codename Volt' op de beurs. Die laatste zou een actiegame zijn, die omschreven wordt als 'Cthulhu gemengd met Saints Row'. Cthulhu impliceert waarschijnlijk bovennatuurlijke horror en Saints Row is een openwereldgame.

2K-moederbedrijf Take-Two Interactive houdt op 14 juni om 5 uur 's middags een E3-persconferentie. Deze zijn via livestream te volgen.

Update, 12:27: niet alle games worden tijdens E3 getoond, stellen de bronnen. Alleen van Borderlands mag dat verwacht worden. Het artikel is aangepast met deze informatie.