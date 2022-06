Microsoft houdt op 13 juni grote Xbox- en Bethesda-gamespresentatie

Microsoft en Bethesda houden een gezamenlijke presentatie waarin nieuwe informatie en beelden worden gedeeld over nog uit te komen games. De show zal zich richten op de games van de Xbox Game Studios, Bethesda en 'veel andere gamemakers van over de hele wereld'.

Het betreft een show die op zondag 13 juni 19.00 uur Nederlandse tijd begint. De presentatie is te volgen via Twitch, YouTube, Twitter en Facebook. In het officiële persbericht wordt geen melding gemaakt van specifieke titels die aangekondigd gaan worden, al zal het onder meer draaien om Bethesda-games die voortkomen uit de samenwerking met Microsoft, aangevuld met games die in de zomer naar de Xbox komen en komende releases voor het Xbox Game Pass-abonnement.

Tijdens de presentatie zouden onder meer beelden van Halo Infinite getoond kunnen worden. Deze titel moet in de herfst van dit jaar verschijnen. De game had eigenlijk vorig jaar samen met de introductie van de Xbox Series X en S moeten uitkomen, maar al in de zomer van vorig jaar besloot Microsoft de release uit te stellen na kritiek op de graphics. Wellicht zal er ook meer te zien zijn van Fable, de komende Forza Motorsport- of Horizon-titel, en Senua’s Saga: Hellblade 2. Op het vlak van Bethesda zouden Starfield en de nieuwe Indiana Jones-game voorbij kunnen komen.