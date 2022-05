XCOM-maker kondigt deze maand nieuwe gamefranchise aan

2K Games, de uitgever en maker van XCOM-games, gaat deze maand een nieuwe franchise aankondigen. Volgens eerdere geruchten gaat het om een game in de XCOM-stijl, maar dan met Marvel-superhelden.

Take-Two, het moederbedrijf van 2K Games, zegt in een gesprek met investeerders dat 2K deze maand de details bekendmaakt van 'een spannende nieuwe franchise'. De nieuwe titel zal ergens in de loop van het financiële boekjaar uitkomen. Het boekjaar van Take-Two eindigt op 31 maart. Mogelijk vindt de aankondiging plaats op de digitale gamescom, die vanaf 23 augustus plaatsvindt.

In juni waren er al geruchten over de nieuwe game. Volgens een reddit-gebruiker gaat het om een game die door Firaxis wordt gemaakt, met de codenaam CODA. Het zou een turn-based actiegame zijn gebaseerd op intellectuele eigendommen van Marvel. Ook zouden een aantal bekende acteurs ingezet worden voor het inspreken van stemmen. Een bron omschrijft het spel als 'XCOM met Marvel-superhelden'. Volgens de goed ingevoerde gamejournalist Jason Schreier kloppen de geruchten.

In de reddit-post werd ook de komst van Borderlands-spinoff Wonderlands voorspeld. Die game is inmiddels aangekondigd. Volgens het lek werkt Take-Two ook aan een nieuwe actiegame met codenaam Volt. Dat zou gaan om een openwereldgame met bovennatuurlijke horrorelementen. Dit spel zou nog in een vroege fase van ontwikkeling zijn en het is onduidelijk welke studio er aan werkt.