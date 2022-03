Sony brengt Uncharted 4 en The Lost Legacy volgend jaar naar pc en PlayStation 5

Sony kondigt een remaster aan van PlayStation 4-games Uncharted 4: A Thief's End en de losstaande uitbreiding Uncharted: The Lost Legacy. De twee games komen in de Legacy of Thieves Collection naar de pc en PlayStation 5.

De Uncharted: Legacy of Thieves Collection komt begin volgend jaar uit voor de PlayStation 5 en pc, schrijft Sony. Een verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt. De pc-versie wordt gemaakt door Iron Galaxy en komt 'kort na' de release van de PlayStation 5-versie uit. Het is voor het eerst dat er een game uit de Uncharted-serie naar de pc komt.

Uncharted 4 verscheen in 2016 voor de PlayStation 4. In de avonturengame gaat hoofdpersoon Nathan Drake op zoek naar de verloren schat van Captain Avery. Het spel speelt zich onder andere af in de jungle van Madagascar. Uncharted: The Lost Legacy verscheen in 2017 als een losstaande uitbreiding, met de zussen Nadine Ross en Chloe Frazer in de hoofdrol. Deze uitbreiding speelt zich af in India.

Sony schrijft niets over de mogelijkheid om Uncharted 4 en The Lost Legacy te upgraden. Het is nog niet duidelijk of bezitters van de PlayStation 4-versies een mogelijkheid krijgen om de verbeterde versie te spelen op de PS5.