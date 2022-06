Uncharted: Legacy of Thieves Collection verschijnt op 28 januari 2022 voor PS5

De remasterbundel van Uncharted 4: A Thief's End en de standalone uitbreiding The Lost Legacy komt op 28 januari 2022 uit voor de PlayStation 5. Een upgrade van de PS4-versie kost 10 euro. De pc-versie volgt later, maar wanneer is nog niet duidelijk.

De PlayStation 5-versie krijgt drie grafische modi. Voor de beste kwaliteit kunnen spelers kiezen voor de Fidelity-modus, waarin de game draait in een native 4k-resolutie met een 30fps-target. Er is ook een Performance-modus waarin het spel een 60fps-target gebruikt. Met welke resolutie dit gepaard gaat, zegt ontwikkelaar Naughty Dog niet. Mogelijk gaat dat om 4k met checkerboarding of een dynamische resolutie. Tot slot is er een Performance+-modus, waarin de game in 1080p draait met een 120fps-target. Over eventuele andere grafische verschillen in de drie modi, zegt de ontwikkelaar niks.

Wel beloven de makers zeer snelle laadtijden en ondersteuning voor 3d-audio. Ook krijgt de PS5-versie ondersteuning voor de haptische feedback en adaptive triggers van de DualSense-controller. De remasterbundel bevat alleen de singleplayergedeeltes van de twee games. De multiplayergedeeltes ontbreken.

Tot slot maakt Sony bekend dat bezitters van de PlayStation 4-versies van Uncharted 4 of The Lost Legacy voor 10 euro een upgrade kunnen kopen naar Uncharted: Legacy of Thieves voor de PS5. Het is mogelijk om zowel fysieke als digitale edities te upgraden, maar de versie van Uncharted 4 die abonnees van PlayStation Plus konden claimen, is niet te upgraden.

Die upgrade zal beschikbaar zijn vanaf 28 januari 2022. Dat is ook de verschijningsdatum van The Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Deze nieuwe bundel kost los 50 euro en komt zowel fysiek als digitaal uit. Later in 2022 zal de remasterbundel ook voor de pc verschijnen, maar een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.