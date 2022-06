Pc-versie van Horizon Zero Dawn krijgt ondersteuning voor Nvidia DLSS en AMD FSR

Guerrilla Games heeft update 1.11 uitgebracht voor de pc-versie van Horizon Zero Dawn. De game krijgt daarmee ondersteuning voor Nvidia DLSS en AMD FidelityFX Super Resolution. Het spel krijgt ook een verbeterd shader-management-systeem.

Guerrilla meldt in de Steam-patchnotes dat update 1.11 voor Horizon Zero Dawn op woensdag 8 december is uitgebracht. De voornaamste toevoeging is de ondersteuning voor de supersamplingtechnieken van AMD en Nvidia, respectievelijk FSR en DLSS. Beide technieken renderen games in een lagere resolutie en passen daarna upscaling toe. Dat levert hogere framerates op dan renderen in native resolutie. De pc-versie van Horizon Zero Dawn ondersteunde voorheen AMD's Contrast Adaptive Sharpening-techniek voor scherper beeld, maar die optie wordt uit de game verwijderd. AMD FidelityFX Super Resolution dient daarvoor als vervanging.

Verder spreekt de ontwikkelaar over prestatieverbeteringen in de pc-versie van Horizon Zero Dawn. Update 1.11 voegt een verbeterd systeem voor shader-management toe. Zo is er niet langer een 'pre-compilatiestap' voor shaders bij het opstarten van de game; shaders worden voortaan alleen nog gecompileerd tijdens het laden en op de achtergrond.

De game zou daarnaast met minder 'stotteringen' moeten kampen door het op de achtergrond compileren van shaders. Ook zullen laadschermen voortaan 'wachten' totdat alle vereiste shaders volledig gecompileerd zijn. Volgens Guerrilla kan dit op oudere systemen leiden tot langere wachttijden, maar op 'machines met hogere specificaties en snellere cpu's' zullen de laadschermen korter zijn.

Horizon Zero Dawn is gemaakt door de Nederlandse gamestudio Guerrilla Games. Het spel verscheen in 2017 voor de PlayStation 4, en een pc-versie verscheen in 2020. Sony brengt tegenwoordig vaker voormalige PlayStation-exclusives naar pc's. Naast Horizon Zero Dawn, heeft het bedrijf ook al pc-versies van Death Stranding en Days Gone uitgebracht. Volgend jaar verschijnen ook pc-versies van de God of War-game uit 2018 en de Uncharted: Legacy of Thieves Collection.