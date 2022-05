Horizon Zero Dawn is meer dan twintig miljoen keer verkocht

Sony maakt bekend dat Horizon Zero Dawn tot eind vorig jaar 20 miljoen keer is verkocht. De game kwam in 2017 uit voor de PlayStation 4 en is sinds augustus 2020 ook verkrijgbaar voor Windows. Begin 2019 stond het aantal verkochte exemplaren op 10 miljoen.

Horizon Zero Dawn-cijfers

Wat het aandeel is van de pc-versie op de verkopen, maakt Sony niet bekend. De 20 miljoen verkochte exemplaren betreffen zowel de console- als de Windows-versie tot aan 28 november 2021. Volgens Sony is Horizon Zero Dawn ruim een miljard uur gespeeld. Dat komt neer op gemiddeld zo'n 50 uur per verkocht exemplaar.

Met 20 miljoen verkochte exemplaren behoort Horizon Zero Dawn van de Nederlandse studio Guerrilla Games tot de bestverkochte PlayStation-games ooit. God of War staat vermoedelijk bovenaan die lijst. De laatste keer dat Sony daar cijfers over bekendmaakte, was vlak voor de release van de pc-versie. De consolegame was toen 19,5 miljoen keer verkocht. Uncharted 4: A Thief's End staat op 16 miljoen verkochte exemplaren. Die game komt dit jaar naar de pc.

Sony deelt de cijfers in de aanloop naar de release van Horizon Forbidden West. Dat is de opvolger van Zero Dawn en die game komt volgende week vrijdag uit voor de PlayStation 4 en 5. Sony heeft ook een nieuwe filmische trailer uitgebracht van Forbidden West.