Horizon Forbidden West-patch lost helderheidsfluctuaties met camera nog niet op

Guerilla Games heeft zijn eerste patch voor Horizon Forbidden West uitgebracht. Deze 1.05-patch lost een aantal problemen en crash-oorzaken op, maar een issue waarbij de helderheid fluctueert tijdens het gebruik van de camera, is nog niet opgelost.

Guerilla Games heeft de volledige patchnotes op Reddit gepubliceerd. Naast de lijst met opgeloste punten, worden ook enkele issues genoemd die nog niet zijn opgelost. De belangrijkste zijn 'meerdere grafische issues' die gerelateerd zijn aan het bewegen van de camera. Er kan dan sprake zijn van helderheidsfluctuaties en issues als glinsteringen, sharpening en kleurverzadigingswisselingen. De ontwikkelaar zegt met 'hoge prioriteit' te kijken naar dit probleem.

Eerder gaf het bedrijf aan dat dit specifieke glinstering-probleem al was opgelost. Spelers moesten hun game tweemaal herstarten: de eerste keer om de fix te downloaden en de tweede keer om de oplossing te activeren. Spelers maakten echter al snel melding dat deze fix geen effect had en Guerilla Games bevestigt nu in de patch 1.05 dat dit probleem nog altijd aanwezig kan zijn.

John Linneman van Digital Foundry meldde eerder al dat de beeldkwaliteit in de Performance-modus van Horizon Forbidden West niet geweldig is. Hij wijt dat onder meer aan de manier waarop anti-aliasing wordt toegepast, wat leidt tot 'veel ruis'. Linneman zei niet te verwachten dat dit zomaar op te lossen is in een patch.

Vincent Teoh van het YouTube-kanaal HDTVTest laat in een recente video zien hoe de helderheid tijdens het bewegen van de camera iets terugvalt, om vervolgens weer iets omhoog te gaan op het moment dat de camera niet meer wordt bewogen. Dit effect is het meest opvallend als de Resolution-modus van de game is ingesteld, maar het is ook nog zichtbaar in de Performance-modus.

Terugkijken: videoreview van Horizon Forbidden West