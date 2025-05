Guerrilla Games-topvrouw vertrekt en gaat aan de slag bij PlayStation Studios

Guerrilla Games-topvrouw Angie Smets vertrekt bij de studio. Ze gaat aan de slag bij PlayStation Studios. Smets was sinds november 2019 de studio director van Guerrilla, nadat ze Hermen Hulst opvolgde. De studio lijkt daarnaast de komst van een nieuwe Horizon-game te bevestigen.

Guerrilla bevestigt het vertrek van Smets in een blogpost. Ze neemt met haar vertrek de rol op zich van Head of Development Strategy bij PlayStation Studios, waar Guerrilla onderdeel van is. Smets wordt bij Guerrilla opgevolgd door Joel Eschler en Hella Schmidt. Zij worden beiden studiodirector. Eschler gaat daarnaast aan de slag als production director, terwijl Schmidt ook general manager wordt.

Het Amsterdamse gamebedrijf lijkt daarnaast de komst van een nieuwe Horizon-game te bevestigen. "We hebben het volste vertrouwen in onze nieuwe leiders, terwijl ze Guerrilla naar een mooie toekomst leiden, de wereld van Horizon uitbreiden met het volgende avontuur van Aloy en ons spannende online project", stelt het bedrijf.

Guerrilla bevestigde eerder al dat het bedrijf werkt aan een Horizon-multiplayergame, maar sprak niet eerder officieel over een 'nieuw avontuur van Aloy'. Vermoedelijk betreft het weer een singleplayergame, hoewel het bedrijf dat niet concreet bevestigt. Er wordt momenteel ook gewerkt aan een Horizon-televisieserie. Die wordt echter gebaseerd op de eerste game uit de franchise, Zero Dawn.