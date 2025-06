Gameplaybeelden tonen vermoedelijke Horizon-multiplayergame

Er zijn gameplaybeelden opgedoken die volgens sommige media van een Horizon-multiplayergame zouden kunnen zijn. De beelden zouden dateren uit 2020 en afkomstig zijn uit een vroege alpha-build.

Uit de beelden, die onder andere via Reddit verspreid zijn, blijkt dat deze versie van de game een andere grafische stijl bevat in vergelijking met de Horizon Zero Dawn- en Horizon Forbidden West-games. Er worden enkele personages getoond, alsook enkele locaties en vijanden. Er is ook een basiskamp te zien waar de speler toegang heeft tot allerhande outfits en uitrustingen.

Ondanks de vermelding van Horizon: Forbidden West in de gameplaybeelden is het lang niet zeker of dit ook beelden zijn van een officiële multiplayergame in het Horizon-universum. Gamewebsite MP1ST claimde eind 2022 wel dat de Nederlandse ontwikkelaar Guerrilla Games aan een dergelijke game zou werken. De ontwikkelaar plaatste vorig jaar vacatures online die wezen op een multiplayergame en bevestigde daarmee ook de ontwikkeling van de game.

Volgens VGC was Guerrilla al langer van plan om de Horizon-franchise uit te breiden met een multiplayergame. Eind november raakte dan weer bekend dat Sony in gesprek zou zijn met de Zuid-Koreaanse mmo-uitgever en ontwikkelaar NCSoft. Die laatste zou werken aan een Horizon-spin-off. Gezien het om NCSoft gaat, zou het in dat geval om een mmorpg in de wereld van Horizon Zero Dawn kunnen gaan.