'Apple zet ontwikkeling van eigen wifichips op lager pitje'

Analist Ming-Chi Kuo schrijft dat Apple de ontwikkeling van zijn eigen wifichips voorlopig op een lager pitje zet. Volgens Kuo wil het Amerikaanse bedrijf meer middelen kunnen inzetten bij de ontwikkeling van zijn mobiele processorchips.

Volgens Kuo heeft Apple momenteel al een eigen wifichip in de maak. Die chip zou echter nog geen ondersteuning bieden voor bluetooth, terwijl dat bij de wifichips van Broadcom wel het geval is. De analist stelt bovendien dat er de komende jaren steeds vaker toestellen met Wi-Fi 6E of Wi-Fi 7 op de markt zullen komen en dat deze overgang naar de nieuwe wifistandaarden Apple verplicht om alsnog de chips van Broadcom te gebruiken. De volgende iPhone, de iPhone 15, zou volgens Kuo dan ook beschikken over Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E is begin 2020 aangekondigd door de Wi-Fi Alliance. Om er gebruik van te maken is er nieuwe hardware nodig. Zowel routers en apparaten als laptops en smartphones moeten voorzien zijn van chips met Wi-Fi 6E-ondersteuning. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de nieuwe eigenschappen van Wi-Fi 6E.

Apple zou bovendien meer middelen willen inzetten bij de ontwikkeling van zijn toekomstige A- en M-processors die in iPhones, iPads en Mac-computers zullen verschijnen. Deze chips zullen op een 3nm-procedé van TSMC gebakken worden en Apple wil volgens Kuo dat de overgang naar het nieuwe procedé zo vlekkeloos mogelijk verloopt.