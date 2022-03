Wifi-apparaten zijn sinds het begin van deze eeuw aan een grote opmars bezig. In de afgelopen twee decennia werd de wifistandaard steeds uitgebreid en verbeterd, maar al vijftien jaar lang zijn de frequenties waarop de draadloze verbinding werkt ongewijzigd. Wifi gebruikte aanvankelijk voornamelijk spectrum in de 2,4GHz-band, totdat er in 2005 ook ruimte in de 5GHz-band werd vrijgegeven in de EU. Sindsdien is er niets veranderd aan de voor wifi beschikbare frequenties, met een overvol spectrum tot gevolg in dichtbevolkte gebieden.

Binnenkort komt daar verandering in dankzij Wi-Fi 6E; een uitbreiding van de Wi-Fi 6-standaard, ofwel 802.11ax. De E staat voor Extended en het belangrijkste wapenfeit van de uitbreiding is de toevoeging van ondersteuning voor de 6GHz-band, die loopt van 5925MHz tot 7125MHz. Compatibiliteit met oudere wifistandaarden blijft bestaan en Wi-Fi 6E krijgt dus de beschikking over drie banden: 2,4GHz, 5GHz en 6GHz.