De volgende stap: smartphones met oprolbare schermen

Op Tweakers proberen we weg te blijven van nutteloze beeldspraak, zoals het 'lanceren' van een dienst of het 'uitrollen' van een update. Lanceren doe je met raketten en uitrollen doe je natuurlijk met tapijt. Maar een smartphone uitrollen, dat kan in de nabije toekomst wel echt een mogelijkheid worden. Want er zijn nu drie fabrikanten die een concept hebben laten zien en wellicht zijn er nog meer bedrijven mee bezig.

Dat is, na de vouwbare smartphone, de tweede stap op weg naar nieuwe vormen voor smartphones. De smartphone met uitrolbaar of oprolbaar scherm heeft een verborgen stuk scherm in de behuizing zitten dat zichtbaar wordt door het scherm uit te rollen. Daardoor maak je van een scherm ineens dus een groter scherm als dat nodig is.

Concepten van uitschuifbare smartphones

Om te zien welk probleem dit oplost, kunnen we makkelijk terug naar de bekendste telefoonpresentatie tot nu toe: die van de eerste iPhone in 2007. Apple-voorman probeerde toen uit te leggen waarvoor de toen nieuwe iPhone een oplossing was. Het probleem, zo betoogde hij, zat in de onderste helft van de smartphone-ontwerpen in die tijd.

Jobs: het probleem zit in de onderste helft van deze ontwerpen

Want, zo betoogde hij, de knoppen die daar zitten, zijn vast en kunnen zich niet aanpassen aan apps. Maar elke app wil een net andere interface met andere knoppen. De oplossing daarvoor was een telefoon met een 'gigantisch' 3,5"-scherm.

Nu heeft elke smartphone een groot touchscreen, maar er blijft een ander probleem over: de schermverhouding. Wil je scrollen door je Twitter-feed of Facebook-berichten? Dan zijn de huidige smartphoneschermen van 19:9 tot 21:9 prima. Maar als je video gaat kijken, zie je vaak zwarte balken, want veel videomateriaal is 16:9 of 18:9. Zin om een lang bericht te typen of om een lange tekst te lezen? Dan heb je meer aan een breder scherm van bijvoorbeeld 4:3.

Kortom: elke app wil niet alleen een iets andere interface, maar elk type app heeft ook baat bij een iets andere schermverhouding.

De huidige vouwbare telefoons bieden maar deels een oplossing; het punt van een vouw is dat het twee schermformaten en schermverhoudingen mogelijk maakt. Neem nu de Galaxy Z Fold2 van Samsung; die heeft aan de buitenkant een extreem lang 25:9-scherm en aan de binnenkant een 5:4-scherm. Als je een 16:9-video wil kijken, kun je dus kiezen voor een versie met grote zwarte balken aan de zijkant of een versie met grote zwarte balken aan de boven- en onderkant.

Wat wel de oplossing is, is een scherm met een aanpasbare beeldverhouding. Dan kun je immers, binnen bepaalde grenzen, zelf de schermverhouding laten bepalen. Of, nog leuker, de software de beeldverhouding laten bepalen.

Hoe het werkt

Een aantal fabrikanten hebben concepten laten zien van deze techniek. Oppo heeft er eentje gedemonstreerd, TCL - die je misschien kent van het Alcatel-merk - heeft er meerdere laten zien en LG heeft een teaser getoond van een dergelijke telefoon.

De implementatie tussen die van Oppo en TCL verschilt. Laten we beginnen met Oppo; die presenteerde het concept op zijn Inno Day 2020 eerder deze week.

De video begint automatisch op het goede moment

De telefoon heeft een 6,7"-scherm dat aan de rechterkant uit kan rollen tot een 7,4"-scherm. Dat klinkt als een klein verschil, maar is het niet. Het scherm heeft bijna de helft meer aan oppervlakte na het uitrollen. Het scherm gaat van 15,5x7cm naar 15,5x10,6cm, oftewel van 108 vierkante centimeter naar 164 vierkante centimeter.

Dat gebeurt met iets dat Oppo een 'roll motor' noemt. Activatie kan door te vegen over de rechterzijkant. Dan gaat hij van de minimale breedte naar de maximale breedte en terug. Verder maakt een motor het mogelijk dat de software zelf een verhouding kiest. Als voorbeeld noemt Oppo dat je een 16:9-video kijkt op 16:9, waarna het scherm een beetje uitschuift om snel een melding te laten zien.

Het gedeelte van het scherm dat wordt uitgeschoven, zit opgerold in de behuizing; die rol heeft een diameter van 6,8mm. Daardoor zit hij niet gevouwen en dat moet ertoe leiden dat er geen vouw zichtbaar is.

Het hele systeem is verstevigd met een coating achter het scherm en een metalen systeem dat in elkaar grijpt. Het systeem is uiteraard mogelijk door gebruik van een flexibel oledscherm met plastic substraat, zoals bij vouwbare smartphones gebruikelijk is.

Het prototype dat TCL in maart liet zien, werkt ongeveer hetzelfde. De TCL-versie heeft geen motor. Door aan de rechterzijkant te trekken, schuift het scherm over de zijkant heen, zoals in dit gifje te zien is. Daardoor is het mogelijk het schermoppervlak ongeveer twee keer zo groot te maken. Er zijn minder details bekend van het TCL-model.

Waar het minste van bekend is, is die van LG - maar de release daarvan is wellicht het dichtste bij. De telefoon heet vermoedelijk Rollable en LG liet een glimp zien aan het einde van de presentatie van de Wing-smartphone. LG heeft natuurlijk al een oprolbare tv laten zien. De oprolbare smartphone zou volgend jaar moeten verschijnen.

Daarnaast zijn er meer geruchten. Zo zou marktleider Samsung ook werken aan een dergelijk model. Dat ligt voor de hand: Samsung maakt flexibele oledpanelen die nodig zijn voor dergelijke telefoons en springt vroegtijdig op elke trend om het marktleiderschap te bestendigen.

Waarom je smartphones moet kunnen uitschuiven

In de praktijk gaat dat zo bij bijvoorbeeld de Oppo X 2021. Als je hem 'normaal' gebruikt, heeft hij een 6,7"-scherm met 20:9-verhouding. Een 16:9-video zie je dan op een diagonaal van 5,6". Maar met de X 2021 is het scherm een stukje uit te trekken voor een 16:9-verhouding, waardoor je video kijkt op 7".

Rekenvoorbeeld Normale diagonaal Bij 16:9-video Oprolbare telefoon 6,7", 108cm², 20:9 7,0", 135cm² Reguliere telefoon 6,7:, 108cm², 20:9 5,6", 86,4cm²

De oppervlakte om video te kijken neemt dan toe met bijna 56 procent. Dat is een gigantisch verschil bij het bekijken van video's - en je hebt geen gedoe met zwarte randen als bonus. Een gigantisch voordeel voor wie zijn telefoon veel gebruikt voor het bekijken van video's dus.

Daarnaast zijn er andere, voor de hand liggende redenen om een dergelijke telefoon te willen maken die niets met de techniek te maken hebben. Merken als Oppo en TCL willen graag gezien worden als innovatief en met nieuwe vormen voor smartphones krijgen deze Chinese bedrijven de daarvoor benodigde aandacht. Dat kan verkopen aanjagen van alle modellen van die fabrikanten, vanwege de merkherkenning en de marketingkracht die uitgaat van zulke modellen.

Bovendien zijn, behalve Samsung, de fabrikanten die ermee bezig zijn niet toevallig de fabrikanten die de boot hebben gemist met vouwbare smartphones. Samsung, Huawei, Royole en Motorola hebben tot nu toe meerdere vouwbare modellen uitgebracht. Dat kent enig succes, maar het is een klein deel van de smartphonemarkt. De vouwbare smartphones hebben bovendien laten zien waar je op moet letten bij het produceren van zo'n telefoon. Want de release van vouwbare smartphones ging allesbehalve vlekkeloos.

Samsung Galaxy Fold

Tot slot

Het is nu nog een beetje speculeren wanneer deze telefoons uit gaan komen. LG lijkt te mikken op komend voorjaar en ook Samsung zou volgend jaar al iets willen proberen. De oprolbare smartphone is wel echt een volgende logische stap na de vouwbare smartphone en kan echt iets toevoegen.

Ook zijn er nog veel vraagtekens. Hoe stevig is de constructie? Is de behuizing goed waterbestendig te maken? Kan een telefoon goed draadloos laden met een scherm dat mogelijk voor de spoel zit? Hoe zit het met de duurzaamheid van dergelijke telefoons?

Daarnaast zijn er vragen over de vorm en werking ervan, zoals of een motor nodig is, of de schermverhouding zichzelf automatisch moet aanpassen per app of toepassing, en of telefoons veel groter of dikker worden van dit mechanisme. Dat zijn allemaal vragen die ongetwijfeld een antwoord gaan krijgen, zodra fabrikanten beginnen met het ehhh... uitrollen van dit nieuwe type smartphones.